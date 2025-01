José Alemán: el periodista del folio de vellón, la ironía y el compromiso político

José Alemán Hernández, estimado lector, ejerció como periodista en Diario de Las Palmas y La Provincia desde 1967. Años después formará parte de CANARIAS7 como redactor jefe (1982…). Y desde 1970 colaboró con el equipo de Sansofé, revista canaria de corta vida y guillotinado porvenir (diciembre 1969 – junio 1972) por impertinente hedor o tufillo a azufrenado planteamiento ideológico: ¡su redacción fue la casa de Satán, Belcebú, Lucifer, Leviatán..! (En la foto, con guayabera de angelical blancura. Lo resguardan, de pie y de derecha a izquierda, otros periodistas de Editorial Prensa Canaria: Alfonso O'Shanahan, Lázaro Santana y Óscar Falcón. La última mujer quizás sea Maribel Rodríguez. En cuclillas, José Carlos Mauricio, Ojeda Frías (acaso) y Diego Talavera, época dorada del periodismo.)

Las salidas de este Semanario de Información General fueron severamente vigiladas a partir del número 6: se había empeñado en transgredir con infantil osadía las sacrosantas leyes y disposiciones del destino en lo universal, credo pregonado urbi et orbi por quienes encarnaban los espirituales valores del Occidente cristiano.

Así le (les) fue: su Ley de Prensa e Imprenta (milagro del ministro franquista Fraga Iribarne, fundador de Alianza Ppoppular) le sirvió al Ministerio de Información para cancelar la inscripción en el Registro de Empresas Periodísticas a Gráficas Canarias S. A., precisamente la editora de Sansofé. Y como hubo varios expedientes con elevadísimas sanciones económicas los propietarios desistieron pues, además, tanto la Brigada Político – Social como las delegaciones provinciales habían 'sugerido' su retirada a las empresas canarias que allí se publicitaban (no lo hicieron la Caja de Ahorros, Blandy Brothers y alguna otra más). Fue el muy efectivo principio de acción / reacción: muerto el perro, se acabó la rabia (la revista).

De paso, e inmediatamente después de la actuación redentora, el Gobierno franquista purificó la información en Canarias (ya algo osada), tan perjudicial hasta el momento para la salud mental de los ciudadanos de nuestra tierra. Es decir, limpió de impurezas ideológicas mensajes y pensamientos cargados de palabras (metralla desestabilizadora), pues significaban compromiso social y político: «Sansofé se ha caracterizado desde su aparición por una manifiesta actitud de oposición política, en un amplio frente ideológico en el que se ha postulado desde el autonomismo canario hasta la concienciación comunista de la sociedad y, en particular, de los obreros». Esto escribieron quienes velaban por la pureza y la desinformación.

(Ya ve usted, estimado lector: el Partido Comunista es pasado. Y el autonomismo solo se conforma como una realidad administrativa hoy en manos -por decisión ciudadana- de la alta burguesía chicharrera y un Partido Popular sin capacidad decisoria frente a las normas impuestas por Madrid en el caso, por ejemplo, de los menores migrantes.)

Sí: era un nido de bolcheviques, futuros bolivarianos judeomasónicos, socialcomunistas, marxistas, leninistas, maoístas e, incluso, gente decente (¡qué inmoralidad!). En palabras del propio José Alemán, «En Sansofé había, por supuesto, comunistas [y socialistas] y también tontos útiles. Sin duda, pesaban más los comunistas porque los tontos no lo eran lo suficiente para entrar con ellos en discusiones inútiles sobre el determinismo del inevitable triunfo final que tanto les ilusionaba. La cuota de tontos útiles la cubrían periodistas jóvenes deseosos de libertad y volcados en la específica problemática canaria por lo que se prestaban de mil amores a ser 'compañeros de viaje', que también se decía». (¿Por qué lo de «comunistas y tontos útiles»? Así habían etiquetado los franquistas -«poco dados a la fatiga de pensar», apuntó- a los enemigos del Régimen. Los comunistas venían a ser una subespecie de separatistas independentistas.) Y en tal ciénaga comunistoide- independentista, él y otros muchos colaboradores.

Recuerdo dos largas entrevistas mantenidas con Pepe Alemán (buchito cafetil) cuando inicié las investigaciones sobre la revista para, finalmente, publicar Sansofé, en defensa de la libertad secuestrada (Mercurio Editorial, 2017), obra en la cual colaboró junto a Santiago Gutiérrez Montesdeoca, Alfredo Herrera Piqué, Ángel Tristán Pimienta, Jerónimo Saavedra Acevedo y Carlos Guerra Soria.

Pepe Alemán, en casi cinco «folios de vellón» derrochó ironía, sarcasmo, inteligente sentido del humor y definió en atinadas palabras las interioridades no escritas de la revista... pero sí captadas por la censura política. Por tal razón me permití apuntar en tres renglones iniciales a su cooperación lo siguiente: «José A. Alemán Hernández, el periodista que hizo Región. Los delegados provinciales de Información y Turismo de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife se identificaron contra algunas opiniones suyas».

Sí, José Alemán tenía muy claras las cosas que me había explicado meses atrás: los franquistas no estaban equivocados sobre lo de comunistas y separatistas. Los primeros, acérrimos críticos frente a ciertas frivolidades (ligerezas, superficialidades) pequeño burguesas, consideraban excesivas las inclinaciones de los segundos hacia los símbolos (roca, almendro…) cantados por Nicolás Estévanez Murphy cuando habla en el poema 'Canarias' sobre la patria: «La patria es una peña, / la patria es una roca [...] / mi patria es de un almendro / la dulce, fresca, inolvidable sombra».

(Lo cual me llamó la atención: la tardía poesía romántica en Canarias también recurrió a la Naturaleza, como lo habían hecho poetas europeos bastantes años antes. Y figuras poéticas como 'peña, roca' permiten identificar las 'piedras' grandes, duras y sólidas, con elementos ajenos a sus significados en el diccionario.)

Y apunto una reflexión suya muy interesante: un régimen dictatorial cierra sin contemplaciones cualquier publicación defensora, por ejemplo, de la libertad de expresión (lo hizo Sansofé), el derecho a elecciones democráticas al menos de alcaldes y presidentes cabildicios (lo hizo Sansofé), o denunciadora de la esclavitud de aparceros, hombres y mujeres que trabajaban en las tierras del Sur y del Norte grancanarios cuyos propietarios los explotan y obtienen los mayores beneficios (lo hizo Sansofé). Por tanto, se pregunta, ¿por qué permitió el Gobierno español la continuidad de Sansofé a partir del número 9, primer expediente administrativo y primera sanción económica? Pepe Alemán lo tenía claro: el Régimen, ya en sus postrimerías, se veía débil. Así, apunta: «No interesaba que una modesta publicación de ultramar, de escasa circulación, le diera carrerilla a la supuesta o real situación colonial de Canarias».

Fue a finales de 2001 cuando Pepe Alemán leyó su discurso de ingreso en la Academia Canaria de la Lengua. Ante 'la oferta' de la institución recién fundada, el periodista se plantea si le conviene o no formar parte de ella. Y lo 'razona', pues hasta el momento mantenía el principio de no pertenecer a nada. Fue lección aprendida en una institución jesuítica (a la manera de Ramón Pérez de Ayala en su novela A.M.D.G., es decir, 'Ad Maiorem Dei Gloriam', precisamente el lema de tal corporación religiosa donde ambos estudiaron el Bachiller): «Nuestros educadores inculcaron a mi generación la conveniencia de evitar las malas compañías, si queríamos salvar nuestras almas. Así, debía establecer primero si era buena o mala compañía la de los promotores de la Academia, saber si me inducían a pecado o qué».

¡Genio y figura, don José!