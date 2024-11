Quiero cajas lentas

En casa suelo ser el que hace las compras en mayor medida. Es una de mis vías de escape para romper rutinas. Paso por varios supermercados y pequeñas tiendas cada semana, pues somos poco dados a grandes adquisiciones para largos periodos temporales. Con ello me obligó a caminar, hacer esfuerzos físicos y, de paso, socializo.

Tengo a bien charlar con todo el que me cuadra. Hay alguna charcutera que me pregunta por las actividades culturales de Lanzarote, a sabiendas de mi condición de periodista; hay alguna cajera que me pregunta por la salud de los míos y que me cuenta de los suyos; como también hay quien gusta de comentar la actualidad en general. Lo común cuando hablamos de personas.

Con lo expuesto, comprenderán que me parece estupenda la propuesta que se viene extendiendo por Europa, con algunas referencias ya en España, de las consideradas cajas lentas. Es un modelo de atención, gestado en Países Bajos y con ramificaciones notables en suelo nórdico, donde se invita a los compradores a realizar los pagos con tranquilidad, con personal dispuesto a escuchar y con ganas, asimismo, de dar conversación. Unas excelente herramienta, sin necesidad de esfuerzos económicos de alto valor, para ayudar a combatir la soledad y los estados de mal ánimo.

«Muchas personas, especialmente las personas mayores, pueden sentirse solas. Como empresa familiar y cadena de supermercados tenemos un papel importante en la sociedad. Nuestros locales son un lugar de encuentro», esgrimió meses atrás Colette Cloosterman-Van Eerd, representante de la cadena Jumbo, entidad firmemente convencida de la valía de las cajas lentas. En suelo neerlandés ya operan en cientos de tiendas de la cadena.

Así las cosas, pocas ganas tengo de que proliferen las impersonales cajas rápidas que nos quieren imponer.