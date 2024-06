Político en positivo

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Soy un ciudadano de a pie. Nunca milité en partido político alguno desde que tengo edad de votar, ya que asumo que acabaría expedientado en cuanto me significara contra la cúpula; estoy afiliado desde hace años a una central sindical, pagando una cuota periódica, con un recibo trimestral que cada vez que me llega me hace plantearme si me conviene seguir con el vínculo; y procuro dejar los debates intensos para disputas centradas en el fútbol, si acaso. Me considero una persona relativamente paciente y tolerante. Sé que cuando hago por relativizar las cosas, mi tensión arterial sufre mucho menos.

Y soy consciente de que hay mucha gente que se rige por principios similares. La salud es esencial. Así las cosas, entiendo que abunde la indiferencia cuando toca valorar la vida política cotidiana. Sobre todo si el día a día de nuestros representantes públicos tiene mucho que ver con situaciones de conflicto constante. Y da igual el color. Normal que abunde la abstención cuando nos invitan a dar nuestros pareceres ante las urnas. Verbigracia, los resultados del 9 de junio. Ante este panorama, da gusto poder realzar las experiencias favorables. Y es aquí donde toca ensalzar lo sucedido en Lanzarote, con respecto a la firma del acuerdo sobre el canon de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo, con millones de euros en liza. Se ha alcanzado una paz institucional que servirá, de seguro, para garantizar consenso, inversiones y el mejor ambiente para acuerdos en otras materias. Y ha salido adelante con responsables políticos de cuatro formaciones diferentes, cada una de su padre y de su madre (CC, PP, PSOE, UPY). Los firmantes, por si alguien quiere consultarles, por orden alfabético son: Betancort, Oswaldo; Machín, Jesús; Noda, Óscar; Vázquez, Ángel; Villalba, Alfredo.