Gatos sueltos sin control

Algún gato hemos tenido en casa. Siendo animales más o menos pulcros, vistas otras mascotas, sé de cómo de mal pueden oler sus deyecciones y micciones. Y también sé de cómo de dañados pueden quedar los muebles.

E igualmente soy conocedor de cómo de puñetero puede resultar un gato callejero que se entromete en un domicilio. Me he llevado algún que otro susto y me ha tocado limpiar y desinfectar a base de bien.

Digo esto porque creo que estamos dejando que supuestos protectores de animales se crean con más derechos que el resto cuando de cuidar colonias felinas callejeras se refiere. Y de ejemplo expongo lo que acontece desde hace tiempo junto al instituto Agustín Espinosa en Arrecife. Resulta que cada poco hay quien se dedica a poner comida y agua en la varias ventanas de diversas aulas. Una cochinada en toda regla. A veces los gatos sueltos que hay por la zona se acercan. Pero otras veces acontece que sirve para que insectos y roedores proliferen. Está siendo habitual que les importe a los pseudoanimalistas un bledo los diversos carteles colocados por los estudiantes pidiendo amablemente que se abandone la práctica. Con lógica, pues simplemente apelan por disfrutar de un entorno propicio y saludable. Y sobre esta segunda consideración no está de más comentar que entre cientos de alumnos, por simple aspecto estadístico, es muy probable que haya alguna persona susceptible de padecer alergia a los felinos. No pido que se valore algún posible sacrificio. Y tampoco reclamo que se opte por la política de mudar las colonias de sitio. Me limito a reclamar sentido común. Si una amplia mayoría demanda respeto, que se actúa en consecuencia, es lo que demando. Y si tanto preocupan los animales callejeros, quien quiera darles mismos y cuidado, en su casa fijo que tienen perfecto encaje.