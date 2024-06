16 euros por aparcar

Tuve que desplazarme días atrás a Gran Canaria, en una fecha laboral. Volé desde Guacimeta a Gando en una conexión matinal, regresando a casa casi al anochecer. Dejé el vehículo a las 7.11 horas, en el estacionamiento del aeropuerto junto a la terminal para vuelos locales; y lo recogí a las 20.31 horas. La factura, 16 euros.

Para futuras experiencias intentaré valerme de la posibilidad de reservar plaza que se brinda por la empresa semipública que gestiona los aeródromos en el territorio nacional, con el NIF A86212420. Para una estancia de menos de catorce horas se me quedará la broma en un abono de 'solamente' 12 euros.

Cierto es que hay alternativas. Cabe la opción de ir y volver a bordo de un taxi, pagando más, de seguro, que valiéndome de mi coche. Puedo pedir que alguien sin obligaciones laborales me lleve y me recoja, a cambio de un café o lo que sea menester. Y está la posibilidad de moverse uno en guagua, si bien aquí a expensas de combinaciones varias y de no ir con el tiempo justo, pues no hay línea directa que de modo regular una a Costa Teguise, donde resido, con mi aeropuerto.

Guste o no, sigue siendo muy común tener que desplazarse desde Lanzarote a Gran Canaria por cuestiones profesionales, para recibir atención sanitaria o por motivos judiciales. En muchos vuelos, doy fe, los que van a bordo de los aviones por motivos de ocio y placer son los menos. Y de entre los que tienen que moverse por causas obligadas entre las dos islas referenciadas, como pasa también si hablamos de Fuerteventura, se cuentan por decenas y decenas los que tienen que hacerlo en varias ocasiones cada mes.

Así las cosas, optimizar el transporte interurbano lanzaroteño vendría genial. Y valorar nuestros aeropuertos como un servicio básico esencial, de justicia cuanto menos.