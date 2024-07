Día Mundial del Rock

Los que tenemos una edad y peinamos alguna que otra cana, haciendo memoria somos conscientes de que hubo un antes y después a nivel musical el sábado 13 de julio de 1985. Fue en esa fecha cuando se celebró el festival Live Aid, evento que tuvo seguimiento masivo a nivel planetario, gracias a la televisión convencional. Parte de la actividad tuvo lugar en Londres y parte en Filadelfia, con la finalidad de que las recaudaciones e ingresos asociados sirvieran para hacer frente a la hambruna que se padecía en varios países africanos.

El escenario inglés, según consta en la wikipedia, contó con 21 formaciones y un encuentro final para una actuación colectiva. Es el que tengo más presente, pues fue el que más seguí y pude grabar en vídeo, en el sistema VHS. Recuerdo que disfruté especialmente con las interpretaciones de Queen, Dire Straits y U2, con quienes dos años después tuve la gran suerte de ser testigo de un espectáculo memorable en el Santiago Bernabéu, junto con The Pretenders y UB40.

En suelo norteamericano fueron más de una treintena de ilustres nombres propios, muchos dándolo todo ya entrada nuestra noche. Madonna, Led Zeppelin, The Who, Bob Dylan o The Cars; gracias a la implicación entregada del polifacético Bob Geldof.

Se consiguió una recaudación de más de 100 millones de dólares de aquellos días, principalmente gracias a un estilo musical capaz de ser referente de cualquier generación desde los 50 y 60 en adelante. Para nada es incompatible con cualquier otro.

Afirman los expertos que el rock alivia tensiones, aumenta la endorfinas, incrementa la estimulación, fomenta la expresión corporal y mejora el entendimiento. Larga vida pues a cosa tan sana.