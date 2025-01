Carburantes más caros

Comenta Compartir

Cuatro islas no capitalinas disfrutarán desde este mes de bonificaciones al combustible. Queda al margen Lanzarote, que a su vez arrastra a La Graciosa. No se compensa en las dos islas más orientales por el mero hecho de que el diferencial que se aplica, basado ... en precios a priori controlados en las últimas semanas, no supera la barrera de 0,05 euros por litro con respecto a los valores que se pueden encontrar en las estaciones de servicio de las dos islas capitalinas, según la explicación que consta en la nota de prensa dada a conocer el 30 de enero por la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias.

De este modo, pongamos que si se paga el litro de carburante a un euro justo en Gran Canaria o Tenerife; y estando el precio en suelo lanzaroteño a 1,049 euros; al Ejecutivo que supuestamente trabaja para mejorar la existencia de los más de 2 millones de residentes que hacemos vida en las islas, se la trae al pairo la máxima de que todos los canarios somos de igual condición. Invito a hacer números. De pagarse un euro a pagarse 1,049 por litro, resulta que en un depósito, que puede llegar con facilidad a los 40 litros, la diferencia puede ser de casi 2 euros. Y considerando que en muchos hogares es común que se sumen hasta cuatro visitas mensuales a la gasolinera, en un año resultar que repostar en Lanzarote puede salir unos 100 euros más caro. Habrá quien considere que no es cantidad muy a tener en cuenta. Pero si añadimos que en las islas no capitalinas es común que la cesta de la compra, en general, suela ser más elevada, a tenor de los informes oficiales, va a resultar que 100 euros por hogar sí que importan, pues en conjunto poblacional, en doce meses equivalen a varios millones. Así las cosas, por favor pido que busquen medidas para no sentirnos discriminados. Y pronto, les ruego.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión