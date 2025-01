El reto de los mayores

Las circunstancias mandan y estas me han llevado a lidiar de cerca con el mundo profesional de los cuidados y también con el complejo abanico de las demandas sociosanitarias de los mayores con dependencia. En un contexto así reconozco que siento en primera persona hasta ... qué punto la administración pública no está a la altura de un colectivo social que merecería a todas luces otra atención.

No es un problema de ahora. Viene de atrás, de hace años, muchos años, durante los que o no se planificó o se planificó mal. Es verdad que se están haciendo notables esfuerzos, pero la sensación es que son como parches para granos que buscan cortar la hemorragia en el tajo de una aorta. Y claro, no dan avío. No frenan la sangría. La ley de dependencia pudo y puede ser un buen instrumento, pero se ha gestionado mal y tarde. Aún son muchos, demasiados, los mayores que mueren sin recibir los cuidados que se les debió prestar.

Por eso esta ha de ser una responsabilidad de Estado, una prioridad en la agenda de cualquier gobierno, pero tampoco podemos ser ingenuos. Se antoja difícil que el sistema público sea capaz por sí solo de abarcar tanta demanda, y menos aún, con la urgencia que se requeriría. Visto así, se hace indispensable la contribución del sector privado, pero no ha de ser como hasta ahora, o como lo han hecho muchos hasta ahora. No a cualquier precio.

Esto no ha de ser un negocio. A la lógica y necesaria aspiración de rentabilidad económica de estas empresas habrán de sumarle un compromiso social en defensa de un colectivo tan vulnerable, una vocación de cuidado que exigiría un personal bien pagado y bien formado, y unos recursos que, más que dignos, deberían ser de calidad.