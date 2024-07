Pobre fútbol sala

No tenía ni idea de quién era José Juan Arencibia cuando trascendió que sustituiría a Antonio Suárez al frente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas. Intuía que traería aires renovadores tras el largo mandato de su antecesor.

Me leí con interés la entrevista que para este periódico le hizo mi compañero Nacho Acedo. Si no recuerdo mal, le contó que lo primero que hizo tras su elección o su toma de posesión fue ir a ver aquella misma noche un partido de fútbol sala junto a su familia. Quizás, pensé, esa era una tímida señal de cambio.

La vida me ha llevado a vincularme con ese deporte en los últimos años y la música de Arencibia me sonaba bien. En el trasiego de mi familia por pabellones de media isla he notado que esta modalidad recibe el típico trato de un hermano pobre. Pues me temo que la cosa no ha cambiado tanto.

La prueba estuvo en el bien intencionado acto de entrega de trofeos que organizó la federación días atrás en Vecindario. No las conté, pero debieron entregarse más de 50 copas. Como es de sentido común, empezaron por las categorías de menor edad, los críos a partir de 7 u 8 años. Lógico. Se cansan antes.

Pues parece que los niños del fútbol sala no merecen la misma consideración. Antes pasaron todos los equipos del fútbol 11, hasta los sénior, y los de fútbol playa. Los prebenjamines y benjamines del Costa Mogán de fútbol sala tuvieron que esperar 2 horas. Todos los deportistas de su edad del fútbol 11 ya estaban cenando en casa.

Es evidente que no fue hecho a mala fe, pero da idea de hasta qué punto está interiorizado que el fútbol sala vale menos. Solo con una voz propia e independiente tendrá el lugar que merece, es decir, con una federación diferenciada.