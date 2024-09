Elvis y el racismo

No soy mitómano ni conocía la trayectoria vital de Elvis Presley, más allá de los lugares comunes que siempre han rodeado al 'rey del rock and roll' y sus temas más conocidos. Por eso he de confesar mi sorpresa con algunos de los pasajes de su biografía que se recogen en la película-musical 'Elvis'.

No tenía ni idea de su fascinación por la música afroamericana, de donde se inspiró para su particular forma de cantar y de bailar, ni de sus problemas con las mojigatas y racistas autoridades del EE UU de los 50, cuando, en supuesta connivencia con su mánager, el controvertido coronel Tom Parker, trataron de censurarle tan curiosas maneras, no fuera a corromper de negritud las cándidas almas blancas de sus hijos.

Antes, no hace mucho, contemplaba este tipo de escenas desde la cómoda distancia de un espectador de cine. Las sentía lejanas, en el tiempo y en el espacio. Pero ya no. Algo ha cambiado en el ambiente. Ya no me resulta tan distante.

Doy por hecho, o eso espero, que no volveremos a vivir políticas segregacionistas, al menos en democracias occidentales, pero es verdad que ya el racismo no es tabú. No lo es ni siquiera para un candidato a presidente de los norteamericanos como Donald Trump, quien, en su última gamberrada dialéctica, puso en el foco en los haitianos y los redujo a seres devora-mascotas.

Porque poner ese tipo de etiquetas a todo un colectivo en función de su procedencia es racismo. Igual que vincular a todo un pueblo con la violencia sexual o con la delincuencia, como tristemente puede verse en redes sociales. Lo malo es que, pocos o muchos, los que defienden estas posiciones no son precisamente producto de un guion.