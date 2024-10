El aplauso de Urtasun

Puede parecer anecdótico, y en cierto modo lo es, pero hay anécdotas que trascienden de la banalidad y revelan un fondo trascendente. A este último tipo pertenece, en mi opinión, el feo gesto del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de no aplaudir al torero El Juli en el momento en el que, precisamente, el propio Gobierno al que pertenece, el del ministro, le entregaba días atrás el Premio Nacional de Tauromaquia.

No discuto lo que piense o no el señor Urtasun del mundo de los toros. Eso no importa. A mí tampoco me gustan y eso no le importa a nadie. Ni siquiera entro a discutir la decisión de suprimir la concesión de este premio, que, pese a la controversia generada en el sector, la ha adoptado un gobierno legitimado para ello.

Lo que sí me parece reprobable y reprochable es la falta de respeto de Urtasun, aparte de a la persona homenajeada, a la institución a la que representa y que está por encima de sus criterios personales. En ese lugar y en ese momento el ministro de Cultura, que, por cierto, es también diplomático (aunque no lo parece), actuaba en nombre del Gobierno que precisamente otorgó esa distinción.

En su no aplauso subyace esa peligrosa y reciente tendencia de confundir ideología con institución, inercia que, en algunos casos, pasa del simple gesto simbólico, pero dañino, como cuando Abascal llama al papa 'ciudadano Bergoglio', a contravenir directamente la normativa, como cuando partidos independentistas arrían la bandera española de la fachada de un ayuntamiento o formaciones republicanas descuelgan el cuadro del rey de sus salones plenarios. La democracia se basa, entre otros principios, en un escrupuloso respeto a las reglas de juego, y también a las instituciones.