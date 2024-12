Tres apuntes para abrir la semana

Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Triste récord migratorio. Cierra Canarias con unos 46.000 migrantes llegados de forma irregular a lo largo del año. Para ser justos, habría que hacer dos matizaciones: 1) es a España a donde han llegado, porque parece que el archipiélago fuese un país tercero que los recibe y tiene que hacer frente en solitario a esa realidad, y 2) la cifra de quienes se subieron a pateras, zódiacs y cayucos para buscar una vida mejor y dejaron a los suyos en África es mucho mayor, pero muchos se quedan por el camino, en una travesía consolidada como la ruta migratoria más peligrosa del planeta. Los últimos días están siendo frenéticos para los hombres y mujeres encargados de rescatarlos en el océano, darles atención en tierra, garantizar el cumplimiento de sus derechos, velar por los menores no acompañados... y todos ellos, además de un reconocimiento, se merecían un gesto de reacción institucional que no llega. Su trabajo titánico de estas últimas 96 horas justificaba que el presidente Sánchez o algunos de sus ministros se hubiesen dado un salto a las islas, pero ni eso. Habrá quien diga que todo el mundo tiene derecho a unos días de descanso navideño: también los que no lo están teniendo.

El giro que traerá Trump. En enero toma posesión Donald Trump como presidente de Estados Unidos y hay quienes cruzan apuestas sobre cuáles serán sus primeras decisiones. No faltan los que sostienen que con él se acabará por la vía rápida el conflicto de Ucrania. Conviene recordar que Trump tiene una cuenta pendiente con Zelenski: buscó su ayuda para complicar el futuro judicial de Hunter Biden, hijo del presidente Biden, y no lo consiguió. Y un autócrata como Trump lógicamente se entiende mejor con otro autócrata como Putin. Todo ello con la OTAN temblando ante el aviso del presidente electo de que EE UU exige a sus socios un mayor desembolso en Defensa. Las responsabilidades en Valencia. Dos meses después de la DANA, la Comunidad Valenciana trata de levantar cabeza. Este domingo volvieron a manifestarse miles de valencianos reclamando responsabilidades políticas y que se agilice la llegada de las ayudas prometidas. Por más que Carlos Mazón trate de escurrir el bulto, su condición de presidente autonómico lo colocaba al frente de la gestión de la emergencia. Y no solo no estaba donde debía, sino que tardó días en contar donde se encontraba. El argumento de que estaba en la famosa comida como presidente del PP y no de los valencianos es un argumento más para pedir su renuncia.