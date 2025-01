Lo bueno que tiene Donald Trump, nos guste o no el personaje y la carga ideológico que hay detrás, es que los ves venir. Estamos ante un empresario metido a político cuyos manejos podrán resultarnos oscuros pero en cuanto a las decisiones que pretende adoptar ... es un tipo de lo más transparente. Es más, lo tiene a gala. Y lo hace a sabiendas de que irrita e indigna a sus oponentes, pero parte de su éxito se ha basado hasta la fecha precisamente en buscar la confrontación.

El lunes, su discurso tras la toma de posesión como el presidente número 47 de los Estados Unidos fue el anuncio de una nueva etapa. Pero no solo porque cambie el inquilino de la Casa Blanca, sino porque está dispuesto a darle la vuelta cual calcetín al país y al mundo entero.

Sus anuncios suponen un giro de 180 grados y desmontar en gran medida el concepto de gobierno que pusieron en marcha no solo Biden y Kamala Harris, sino el propio Obama en sus dos mandatos con el ya expresidente a su lado. Fue, además, un discurso afianzado en el resultado electoral, con un tono en ese pasaje si se quiere hasta bravucón. Pero la realidad es la que es: su victoria fue incontestable, ganando incluso en los estados que teóricamente eran duda y que podían inclinar la balanza a un lado o hacia el otro. En ese pasaje, Trump hizo una mención a afroamericanos e hispanos que da motivos para entender que los ve como 'huéspedes' de un país que no es el suyo. Lo hizo para dar las gracias por su voto, pero si tenemos en cuenta que no hay una urna para blancos y otra para el resto de comunidades, pues la propia mención aparte resulta ciertamente chocante. En todo caso, insisto: Trump no se esconde, así que si eso es lo que pareció, es porque eso es lo que quería transmitir. Sin trampa ni cartón.

En cuanto al orden mundial, ya puede México respirar hondo, pues el mensaje de Trump en torno a la migración que entra por la frontera por ese país fue nítido y contundente:es problema de los mexicanos y a él que no le den la lata, de manera que inmigrante ilegal que detengan, inmigrante que será puesto en la frontera con dirección al vecino del sur.

Con China también duras palabras a cuenta del Canal de Panamá. Al escucharlo, daba la impresión de que el Ejército chino había desembarcado en suelo panameño y se había hecho con el poder. Y seguramente eso es lo que ya creen los seguidores más fanáticos del presidente número 47.

Se abre, en suma, una nueva era. Seducirá a unos e indignará a otros pero Trump no se esconderá. Ha vuelto para hacerse notar todavía más.