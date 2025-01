Pero qué necesidad...

En el tramo final del año 2024 que ya se marchó, el secretario de Política Institucional del Partido Socialista, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, se despachó con unas declaraciones que cuesta entender no solo qué necesidad tenía el hombre de meterse en ese charco, sino que dejan en mal lugar al partido porque dan la sensación de que interesa más el 'politiqueo' que la resolución de un problema de Estado.

Rodríguez Gómez de Celis tuvo a bien recordarnos que está ahí con un cargo orgánico para instar al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a echar al Partido Popular del Gobierno regional si esa formación no facilita cambiar la normativa sobre extranjería y garantizar así el reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados cuando la capacidad de acogida de una autonomía esté ampliamente superada.

Se supone que si Clavijo accede a lo que le pide el PSOE, los socialistas acudirían raudos y veloces a pactar un Gobierno conjunto en las islas o al menos a asegurar la gobernabilidad prestando sus votos. Pero si así fuera, seguiríamos en las mismas en Madrid: no habría apoyos suficientes para la modificación legislativa.

Al margen de la inutilidad, como se ve, del planteamiento, hay un asunto que no conviene olvidar: el PSOE se olvida siempre de mencionar a Junts, que fue clave en la investidura de Sánchez y que consiguió la aprobación de la investidura, un partido que sin embargo fue el primero en negarse al acuerdo migratorio. Me gustaría escuchar de Rodríguez Gómez de Celis una explicación al respecto, pues se suponía que la amnistía era el paso previo para que Junts empezara a hacer políticas de Estado y se implicase en la solución de asuntos que nos afectan a todos. De la misma forma, me gustaría oír también cómo el dirigente federal o el propio Sánchez amenazan a Puigdemont con deshacer el camino del perdón de los delitos si no echan una mano en el asunto migratorio.

Durante meses, el ministro Torres y sus compañeros en la dirección del partido en las islas han insistido en que ellos no buscan romper el pacto de gobierno regional y que solo aspiran a resolver la crisis migratorio y el colapso asistencial con los menores. Pero nuevamente el PSOE de las islas se tropieza con alguien de esa formación a nivel federal que los deja en ridículo. No es la primera vez y sospecho que no será la última. Es lo que tiene seguir pensando que algunos territorios son de segunda división y que todo se decide en Madrid.