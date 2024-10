Los que deben ver 'Querer'

Ya es casualidad que el escándalo por los presuntos episodios de violencia machista cometidos por Íñigo Errejón haya coincidido en el tiempo con el estreno del segundo episodio de la serie televisiva 'Querer', que se puede ver en Movistar+.

En esa historia de ficción (o no), una mujer que lleva más de veinte años casada con un tipo bien situado económica y socialmente en el País Vasco, lo denuncia ante la Policía por una violencia machista continuada que incluye episodios semanales de violaciones. La trama -al menos por lo que se ha visto en esos dos episodios- se centra en el debate en torno al consentimiento en el marco de una relación de pareja y también en cómo la denuncia impacta en las vidas de la pareja, así como en las personas de su entorno.

La serie es más que recomendable por lo que plantea y por cómo lo ha enfocado la directora, Alauda Ruiz de Azúa, además de por contar con un plantel de actores que pone fuerza dramática al tiempo que contención, pero sobre todo creo que debería verla gente como Errejón para que asuman de qué va eso del consentimiento. Y lo mismo sus compañeros de partido, ya sean los que lo fueron en Podemos, los que lo son todavía en Más País (o lo que queda de ese partido) y los que lo han sido en esa plataforma condenada a reinventarse si quiere sobrevivir que es Sumar.

El relato de la denunciante de Errejón y de otras mujeres que compartieron con él episodios de acoso y violencia retratan un patrón muy claro de actitud machista que no tiene que ver con el neoliberalismo ni con estar en el foco mediático, como pretende excusarse el que fuera portavoz parlamentario de Sumar. Es la prueba del algodón de que el machismo es transversal y sistémico, de manera que nos lo podemos encontrar en la derecha extrema, en la derecha más centrada, en el socialismo, en la izquierda más radical y en todos los nacionalismos e independentismos. Y en todos esos espectros ideológicos también nos podemos tropezar con hombres y mujeres que, al recibir denuncias o simplemente indicios de hechos de esas características, deciden no darles importancia o sencillamente esconderlos a ver si el asunto queda en nada. En esto, como en otros asuntos, la máxima responsabilidad es de quien utiliza el patrón machista para someter a su víctima, pero no es menor la de quienes le 'echan una mano' en un intento de que el caso no trascienda.

De eso también va 'Querer' y por eso mismo Errejón y sus colegas de antaño y los que lo han sido hasta ayer mismo deben verla.