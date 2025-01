Estamos en una semana cargadita de citas en las comisiones de investigación abiertas aquí y allá para escrutar qué paso con los contratos sanitarios en tiempos de pandemia. Este martes le toca al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, de nuevo ... en el Senado y el jueves será el turno de Conrado Domínguez, exdirector del Servicio Canario de la Salud, en el Parlamento regional. Añadamos a esto que el empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama está citado a final de mes también en la Cámara autonómica.

Como siempre que hay dos investigados por medio -Domínguez y Aldama-, veremos si optan por declarar o se apuntan a la recomendación habitual de sus abogados, que no es otra que mantener silencio porque lo relevante para ellos es lo que digan en sede judicial. Cabe la posibilidad, que ya hemos visto en algunas comparecencias, que solo contesten a determinadas preguntas o que, cual minuto de oro televisivo, se escuden en una perorata inicial para después mantener silencio. En ambos casos, es bastante cuestionable que tengan derecho a ello, pues se trata de fórmulas que solo sirven para que el ciudadano se pregunte por la utilidad real de estas comisiones.

En el caso del ministro Torres, se supone que este martes los senadores del PP, que son los interesados en que comparezca, le preguntarán por lo apuntado por Víctor de Aldama en su declaración y en los escritos aportados al juez. Salvo que hoy mismo la defensa del empresario investigado aporte pruebas concretas de que lo que dijo y lo que puso por escrito son verdad, estaremos ante un callejón sin salida:uno acusa y el otro lo niega. Y de ahí no salimos. Es importante recordar en estos casos judicializados que la carga de la prueba recae en el acusador, no en el señalado, pero vivimos tiempos en que los pájaros disparan las escopetas, así que todo es posible.

No es un secreto que el PP no está muy satisfecho con sus senadores por el trabajo desplegado en la comisión de investigación. Es más, si algo ha puesto en evidencia en alguna comparecencia ha sido que entre los parlamentarios del PP no hay demasiada sintonía. Y también que no se estudian a fondo lo que tienen entre mano.

Si este martes Torres vuelve a salir indemne, el Partido Popular se lo debería hacer mirar. Un nuevo tiro en el pie obligaría a que Génova tome cartas en el asunto. Eso por no hablar del hecho de que los senadores del PP canario parecen ausentes en esto. Por algo será.