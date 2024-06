Feliz día de San Juan

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Amigos lectores, en este día, 24 de Junio, celebramos la fiesta de S. Juan, en el que felicitaremos de corazón a tantos que llevan este bendito nombre. No cabe duda que S. Juan Bautista fue el gran hombre que anunció con valentía la venida de Jesús, y él nos invita a seguir al maestro en nuestra vida, no de palabra, sino con hechos vivos. como nos dice el evangelista Lucas Cap. 1,-66-80. Ciertamente que S. Juan Bautista siempre nos llama la atención al verle en el desierto bautizando y anunciando que el Mesías estaba por venir. Sí, él mismo se llevó una gran sorpresa cuando Jesús le pidió personalmente que lo bautizara como nos dice Lucas Cap. 3,21.Aún con gusto recuerdo que, estando en Brasil, vi que todos los de mi parroquia sabían la fecha del día de su bautismo, y aquello me llevó a llamar al gran amigo Antonio Berriel diciéndole que fuera a la iglesia del Carrizal y que allí preguntase la fecha de mi bautismo, cosa que el buen amigo majorero hizo y a los pocos días me comunicó que yo fui bautizado el 26 de junio de 1940, 5 días después de mi nacimiento.