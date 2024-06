El limbo de los menores

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Canarias se encuentra con una crisis que no es competencia suya, se implica al máximo para buscar una solución temporal y, por contra, ve que el remedio definitivo no llega desde quienes sí tienen la competencia, y por tanto, la responsabilidad. Así puede resumirse lo que, por desgracia, está sucediendo con la crisis migratoria y en particular con la creciente llegada de menores no acompañados.

Casi seis mil menores migrantes arribados en pateras y cayucos son atendidos a día de hoy por la Comunidad Autónoma de Canarias. Tocaron suelo español y comunitario a través de nuestras costas, pero ni el Gobierno de España, ni los dos partidos con mayor representación en las Cortes y en los gobiernos regionales (Partido Popular y Partido Socialista), ni las autoridades de la Unión Europea están ofreciendo la respuesta solidaria que precisa Canarias. Y esa respuesta no es otra que la distribución inmediata por el conjunto del territorio nacional, atendiendo para ello -entre otros factores- a criterios poblacionales y capacidad de prestar la debida atención, todo ello con la cobertura financiera estatal -pues la inmigración es materia de Estado- y con la ayuda europea. A esto hay que añadir la necesidad de actuar en origen, garantizando que los países africanos cuenten con un desarrollo soecionómico que no haga preciso que decenas de miles de sus ciudadanos arriesguen sus vidas en una de las travesías marítimas más peligrosas del planeta. El Gobierno canario y el central han llegado a u principio de acuerdo para que ese reparto no quede al albur de una solidaridad autonómica que no ha funcionado hasta la fecha. Ese preacuerdo se puede tramitar vía decreto ley -como pide el Ejecutivo de Fernando Clavijo- o a través de una proposición de ley -como dice preferir el Gobierno de Pedro Sánchez-. ¿Por qué no se pone en vigor ya, ya sea con una fórmula legislativa o con la otra? Los socialistas se escudan en que quieren contar con el apoyo del Partido Popular, algo que sería plausible, pero que no es imprescindible. El mismo PSOE que decidió presentar en solitario la proposición de ley de la amnistía puede hacer otro tanto con el texto del reparto de inmigrantes. Y cuanto antes, mejor. Seguir en el limbo actual supone, además de falta de sensibilidad con Canarias, una constatación más de que para Sánchez solo hay una prioridad: contentar al independentismo catalán. Lo demás se empantana y ni Canarias ni los menores migrantes se merecen ese trato.

