We the Hediondos

A escasamente una semana de que Estados Unidos elija a su 47 Presidente, en una pugna electoral que no nos extrañe pueda tanto resolverse por un puñado de voto-dólares, como cuyo resultado pueda acabar siendo impugnado en caso de la derrota de Trump, aquí en Canarias, además de volver a sufrir el tradicional jet lag del cambio de hora otoñal, aún resuenan los ecos de los gestos de muy mal gusto provocados por varios participantes del 20-O.

El preámbulo de la constitución estadounidense comienza con el conocido 'We the People' («Nosotros, el Pueblo»), y reza en su totalidad los siguientes principios fundamentales (v.o.)'We, the People of the United States, in order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common Defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America'.

Las manifestaciones de los diversos colectivos agrupados para la ocasión en torno a la plataforma y al eslogan de 'Canarias se agota' y 'Canarias tiene un límite', se vieron regional, nacional e internacionalmente empañadas por una serie despectiva de actos gestuales, incomprensiblemente llevadas a cabo por algunas de las personas asistentes a la marcha del 20 de octubre.

Que es la penosa imagen que se suele generar cuando a nuestros turistas que tranquilamente descansaban en nuestras zonas turísticas en esa fecha dominical, se les obsequia con souvenirs tan singulares como peinetas, gritos, aspavientos agresivos y con el colofón de todos los colofones más vergonzosos: el otrora 'Rodea el Congreso' del año 2012, ahora turnado en 'Rodea al Turista'. Y ya de paso, insúltalos.

La imagen ha dado la vuelta al mundo. Una pareja de turistas –presumiblemente británicos- en una playa del sur de Tenerife, medio incorporados en sus toallas sobre la arena a la vez que mirando atónitos al grupo de manifestantes que les rodea totalmente y que, a la altura iconográfica de sus cabezas, despliegan un cartel modo Bansky sólo con letras, en el que se les señala como 'JEDIONDOS'. ¿Si se lo hicieran a usted en cualquier destino al que viajara como turista, volvería o lo recomendaría?

'The Sun': 'Go F***ing Home. Furious anti-tourism protesters storm beach at Brit holiday hotspot leaving sunbathers shocked'.

'The Times': 'Protesters take part in an anti-tourism march shouting The Canaries are not for sale as sunbathing tourists try to relax.

'The Mail': 'Hundreds of anti-tourist protesters storm Tenerife Beach as holidaymakers cover in their towels'.

Y el próximo 5 de noviembre que comienza la World Travel Market de Londres, la feria internacional de turismo londinense, una de las tres más importantes del Grand Slam turístico: Londres, Madrid, Berlin. Dónde Canarias volverá a ser líder en alto valor añadido y acreditaciones turísticas de todo tipo, especialmente en materia de sostenibilidad social, económica y medioambiental. Un campo de juego pasado, presente y futuro en el que Canarias siempre ha sabido calzarse las botas y jugar grandes partidos y alcanzar éxitos y reconocimientos memorables.

Si no, no se explica (por resumir algo de tanto y tan bueno) que Canarias esté adherida a la Declaración de Glasgow sobre la acción climática en el turismo. Que Canarias sea el primer destino de España con una herramienta certificada de huella de carbono. Que Canarias, a través de su Consejería de Turismo y Empleo, esté desarrollando tanto los planes de sostenibilidad turística en destino y los planes insulares de acción climática. Que Canarias, en actuación transversal entre dicha Consejería y la de Transición Ecológica y Energía, esté impulsando los proyectos de mejora en la gestión de residuos. Que Canarias esté ejecutando proyectos para la recuperación del patrimonio histórico y cultural del archipiélago. Que Canarias esté realizando estudios en materia de sostenibilidad a través del Observatorio Turístico de Canarias en coordinación con nuestras dos universidades públicas y organismos asociados.

Todo ello, además, sin olvidar que Canarias fue el único destino español recientemente invitado a la XIX reunión del Comité de Turismo y Sostenibilidad de Naciones Unidas. Que Canarias cuenta, a través de la web holaislascanarias.com, con una landing con indicaciones y consejos acerca de cómo 'Viajar de forma sostenible por las Islas Canarias'. ¡O que incluso Canarias haya tenido la valentía –a través de una fantástica campaña de comunicación liderada por Promotur, una más- de desplegar una gran lona en pleno corazón de Madrid con el mensaje claro y conciso de 'Islas no aptas para todos los públicos'!

Respecto a la confianza del mercado británico hacia su destino mundial preferido (representando un 40% del total de turistas internacionales que recibimos cada año, esto es, más de cinco millones de visitantes), Canarias, más allá de las lógicas iniciales dudas y temores ante lo penosamente acontecido (como en abril pasado), la capacitación humana y profesional de nuestros actores turísticos públicos y privados, individuales y colectivos, volverá a demostrar en Londres a los principales operadores del concierto turístico mundial que Canarias sólo hay una. Y es, sin duda, excepcional.

En cuanto a la siguiente fecha en el calendario turístico tras Londres, doy por hecho que la organización de Fitur 2025 está ya trabajando en un plan excepcional de controles de seguridad en los accesos a Ifema (qué triste, ¿no?, como quienes plantean que los chóferes de guaguas vayan encapsulados para evitar sean agredidos, en lugar de plantear que los encapsulados sean los agresores).

Ello debido a que recientemente los colectivos anti-turismo han manifestado su intención de aprovechar el tradicional encuentro madrileño para protestar contra el símbolo y motor económico de Canarias, en particular, y de España, en general. ¿Mi consejo: «lleguen a los controles con bastante tiempo de antelación, chiquillos»?

Y respecto a las personas que portaban la vergonzosa pancarta de 'Jediondos' en la foto de la vergüenza, y a aquellas otras que apoyan y/o jalean tamaños despropósitos que se salen los cánones democráticos de respetuosa manifestación, para acabar dos apuntes básicos.

Primero, es correcto escribir 'jediondos' con j, en lugar de con h, siempre que nos ajustemos tanto a la RAE, al Diccionario Básico de Canarismos, o al mayor énfasis con el que queramos señalar el concepto y sentido de 'apestoso».

Segundo, ruego se sitúen durante unas horas con la pancarta en cuestión, por ejemplo, en la GC-41, de titularidad insular, no británica o alemana, que va de Telde a Valsequillo, y a lo largo de cuyo arcén tipo acequia en el lado derecho de la calzada en sentido ascendente, es ya histórica la presencia desmedida de latas de cerveza, una tras otra, y todo otro tipo de sonrojantes basuras, no allí «depositadas» ni tiradas por nuestros turistas, carretera por la que poco o nada se mueven.

Perfeccionando, eso sí, un poquito el cartel. Con un 'We the Hediondos'. Que ya veremos luego (me temo que no) si tiene encaje semántico con un preámbulo constitucional, el angloparlnte, que habla de formar un país lo más perfecto posible; aplicar justicia; establecer garantías de seguridad; proporcionar una defensa común; promover el bienestar general; y proteger la libertad.