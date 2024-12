El d-año de Sánchez

En junio de 1972, cinco hombres fueron detenidos mientras trataban de robar documentación en las oficinas del edificio Watergate, sede del Partido Demócrata estadounidense. Y a pesar de los intentos de la administración Nixon por encubrir a los responsables de aquel plan de robo, el FBI rápidamente halló indicios de conexión entre los ladrones, su comité de campaña para las elecciones del año 1973 y el Partido Republicano. El Escándalo Watergate acabó con la carrera presidencial de Nixon.

Las actividades ilegales del gobierno de Nixon incluyeron el acoso a opositores políticos y a personas o funcionarios considerados sospechosos de poder derribar con pruebas fehacientes a su administración, valiéndose para ello de organizaciones del servicio de inteligencia tales como la CIA. Pero a pesar de sus intentos de ocultar el escándalo, la Corte Suprema de los Estados Unidos incluso dio con cintas de grabación que implicaban al mismísimo presidente. Grabaciones que revelaron que el propio Nixon había tratado de encubrir el robo con «tejemanejes cuestionables», según los jueces miembros del tribunal con mayor poder judicial en Estados Unidos.

Destapándose con este singular proceder múltiples abusos de poder por parte del gobierno del trigésimo séptimo presidente de los Estados Unidos, el cual se vio obligado a dimitir en agosto de 1974. El escándalo supuso el encarcelamiento de un total de 48 personas, muchas de las cuales habían sido integrantes de la administración y del entorno de Nixon.

De vuelta a nuestra realidad, tras el último Consejo de Ministros celebrado el pasado 23 de diciembre, Pedro Sánchez volvió a echar mano teatral del gerundio del verbo cumplir para comparecer y hacer balance de («excepcional») gestión por parte suya y de su gobierno de coalición. Una periódica intervención de cualquier máximo responsable público que, en situaciones y condiciones de plena normalidad democrática, no sólo debería ser conveniente, sino también exigible.

Pero que en un lamentable continuado contexto de cesiones de toda índole a quienes no sólo no creen en nuestro país, sino que hasta reniegan y se mofan de él o de sus principales instituciones (caso del Poder Judicial o de Casa Real), carece cualquier comparecencia con Sánchez de protagonista ante el micrófono de valor presidencial alguno. Máxime cuando para rizar más aún el rizo de la infamia, y amén de los casos judiciales abiertos en torno a Moncloa, Sánchez declara sin pudor ante los medios de comunicación y ante la opinión pública española que no tendrá problema alguno en reunirse con (el prófugo de la Justicia española) el Molt Honorable en la distancia Puigdemont.

(sic) «Nosotros entendemos que la amnistía se produce en el momento en que ya está avalada por las Cortes Generales, aunque legítimamente existan instituciones que hayan planteado recursos ante el Tribunal Constitucional, pero a efectos políticos esa amnistía ya se aplica». Lo que según la interpretación sanchista que obvio ya no reconoce a nuestra constitucional separación de poderes, se traduce en que aun siendo Puigdemont un delincuente huido fuera de España, para el señor presidente no lo es porque así lo corroboraron en Cortes él y sus socios de coalición «progresista» e independentista conforme a sus intereses, dando igual lo que sigan determinando nuestros jueces.

En los 50 minutos de su intervención acerca del balance de la acción de su gobierno, refirió o habló, entre otros, de los 197 compromisos con sus 'socios'. Y de todos los logros «progresistas» a través de sus prioridades económicas; del estado de bienestar; de la mitigación del cambio climático; del fortalecimiento de la convivencia y de la cohesión social; y de una «política exterior ambiciosa que está dando sus frutos»; incluso de lo bien que habla ahora 'The Economist' sobre nuestro país.

Al comienzo de su exposición, en clara justicia que habló de los fallecidos y afectados por la Dana en Valencia. Pero por el contrario, en el transcurso de la misma, cero referencia –cero- a las casi 50.000 personas migrantes llegadas este año a nuestras islas, mucho menos mención a las casi 10.000 oficialmente fallecidas. Corrijo: un segundo para pronunciar la palabra 'migración'. Y cinco segundos para referirse a «acuerdos estratégicos con países del África Occidental, como Mauritania, Gambia o Senegal». Nada más.

Mismo semanario británico 'The Economist', por cierto que, a principios de octubre, publicaba un contundente artículo sobre Sánchez, criticando con dureza su estrategia de mantenerse en el poder y las consecuencias para nuestro país al encontrarse Sánchez a merced de los partidos nacionalistas catalanes y vascos, «con un coste cada vez mayor para la calidad de la democracia española y sus instituciones», según reflexionaba literalmente dicho semanario.

Tan espléndida es la situación en que se encuentra nuestro país gracias al actual gobierno que lo lidera, que tras la comparecencia de Sánchez llegó el turno de 23 minutos para las preguntas de los periodistas allí presentes, ávidos de respuestas sobre avances progresistas. No me dejo ninguna atrás.

Periodista 1-. ¿Habrá encuentro con Puigdemont antes de que presenten los presupuestos? ¿Cree que algunos jueces de nuestro país prevarican? ¿Qué imagen se da de nuestro país en el exterior cuando miembros de su gobierno acusan a los jueces de prevaricar? ¿Tenía usted conocimiento del intercambio de emails entre el abogado de la pareja de Ayuso y la Fiscalía, antes de que se publicara en los medios?

Periodista 2-. ¿Cree que debe ser el gobierno el que defienda al Fiscal General del Estado, respecto al que se pide se le imputen los delitos de prevaricación y de investigación de borrado de mensajes? ¿En qué medida su gobierno contribuye al estado de crispación cuando se habla por algunos ministros de jueces prevaricadores, o se acusa al PP de jugar con las cartas marcadas?

Periodista 3-. ¿Una reunión con Puigdemont podría darse antes de que se le aplicase la amnistía, o después? ¿Teme una moción de censura, tras los recientes acuerdos en materia fiscal entre Junts y PP?

Periodista 4-. ¿Usted hace suyas las palabras del Ministro Óscar Puente que habló directamente de prevaricación (del juez o jueces)? ¿Cree que el borrado del Fiscal General del Estado debería llevar al archivo de la causa, o sería conveniente que se investigue más? Si el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto sobre la prórroga del gravamen fiscal a las energéticas, ¿qué le hace pensar que cuando tenga que convalidarlo en el Parlamento va a encontrar una mayoría parlamentaria suficiente?

Periodista5-.¿Un año sin hablar con el líder de la oposición es un síntoma de normalidad democrática?

Y mientras allí, en Moncloa, Sánchez se veía inesperadamente ante el espejo de la contundencia y objetividad de las preguntas de los informadores, -ninguna de ellas referidas a los «logros progresistas» ni basadas en sus acuñados «pataleo y deslealtad de algunos», o «tornado de crispación y bulos»-, el Rey Felipe, la Reina Letizia, y sus hijas Leonor, Princesa de Asturias, y la Infanta Sofía, eran metafóricamente manteados de agradecimiento y literalmente jaleados y aplaudidos en las calles por los cientos y cientos de vecinos de varios de los pueblos arrasados por la Dana, a los que de nuevo visitaron sorpresivamente en vísperas de Nochebuena y Navidad.

Al día siguiente, 24 de diciembre, y horas antes de un nuevo y magnífico gran discurso de Nochebuena por parte de S.M. el Rey Felipe VI (que sí se acordó de Canarias y la grave situación de la inmigración), mientras la práctica totalidad de la prensa nacional casi llevaba a portada ese nuevo clamor social de agradecimiento y reconocimiento popular a la Familia Real, sorprendentemente el diario 'El País' publicaba de forma destacada un llamativo editorial titulado 'El año de Sánchez. La buena marcha de la economía compite en España con el ruido político generado por la oposición desde el comienzo de la legislatura'.

Coincidirán conmigo en que mejor titular de editorial hubiera sido el de 'El d-año de Sánchez'.

Mis mejores deseos para ustedes, para sus familias y allegados, para Canarias y para España en 2025.