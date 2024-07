Me encantaría saber japonés para entender a más de uno que habla en chino

Eran los 60, cuando el señor Sato abría su restaurante al público. Con un 'par de palillos', se plantó en la calle Fernando Guanarteme a dar de comer a la creciente marea nipona que llegaba a los atraques del Puerto de la Luz y de Las Palmas. El ingente trasiego de flotas pesqueras, que después de estar largas jornadas en la mar, añoraban comer como se comía en casa, le abrió los ojos al señor Sato.

Hasta ahora dura el 'bochinchillo'. Cierto es que en otra ubicación, pero con la misma esencia de las izakayas japonesas.

A mí solo me queda darle las gracias y presentarle mi respeto por su constancia, su saber hacer y por trasladarme a Japón cada vez que pasaba por su cortinilla noren.

El primer restaurante japonés de España, sí, el primero, introdujo la salsa de soja Kikkoman en la islas y con la solemne seriedad y rectitud del señor Sato, aprendimos que para comer comida japonesa, comer platos de la tierra del sol naciente, había una liturgia... y había y hay que seguirla.

Quizá no esté a la altura de las redes y mi propio nivel de flota mental no me deje dormir tranquilo con lo que leo debajo de la superficie de este mar digital, pero sigo pensando que no debe valer todo y no me parece justo, ni necesario escuchar comentarios sin sentido ni razocinio sobre asuntos tan importantes para nuestra oferta gastronómica , nuestro turismo y los comensales en general.

Estamos unidos a la comunidad japonesa, como a tantas otras y son parte de nuestros platos diarios.

La comunidad japonesa es tremendamente importante en nuestra cosmopolita ciudad y estos influencers gastronómicos, o mejor dicho, económicos, vuelven a sus andanadas y hacen un flaco favor.

Éste en concreto, recomendaba un buffet por el área comercial de Mesa y López, zona por la que hizo una visual de los supermercados orientales del Mercado Central y aprovechó para crear morralla sin sentido para las redes.

Irresponsablemente deja fuera Comercial Yu Fong... el primero, el que lleva desde 1983 al pie del cañón.

Lo peor está por venir.

Del susodicho buffet a la carta, nos presenta una serie de platos que la mitad son chinos y los otros coreanos, pero todos «no los puedes dejar de pedir», «está espectacular» etc... Del punto del sumeshi (arroz usado para el sushi) ni hablar.

Si volvemos a la liturgia de como comer japonés, el caballero en cuestión dice todo lo contrario a lo que haría un japonés, que normalmente, con un buen sake, agua o té, pide todo a la vez.

Si lo escuchara uno de los clientes del señor Sato, no tardaría en tirarle el sake a la cara.

En definitiva, que estos pescados de agua dulce siguen vendiendo basura digital y no son conscientes del daño que pueden hacer al turista extranjero o peninsular a la hora de mentir por conseguir los palillos de oro de esta estúpida liga de influencers sin entrenar.

De nuevo, mil gracias señor Sato por tener los 'grandes palillos' de apostar por nuestra isla y sobretodo por esas charlas cortas pero enriquecedoras en Agaete después de comer un buen pescado fresco. ¿Cómo si no?

A los que no quieren aprender y solo quieren llenar el buche, aceite de ricino.