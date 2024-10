Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Me siento una pitonisa de la realidad, aunque las pistas de que sus señorías son una pandilla de insustanciales estaban por todas partes. Lo vengo diciendo hace años, que se les paga demasiado para lo poco y mal que trabajan, y no me apeo de ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión