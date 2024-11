Podemos desvela que el Gobierno le ofreció el mismo acuerdo que a Bildu y ERC y lo rechazó por «inviable» Los morados votarán no al paquete fiscal si no se mantiene el impuesto extraordinario a las energércitas. «Es una tomadura de pelo», zanjan

Miguel Ángel Alfonso Madrid Martes, 19 de noviembre 2024, 12:20 | Actualizado 12:35h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Podemos tumbará la reforma fiscal del Gobierno si no se mantiene el impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas. Los morados, que no se reconocen como «socios» del Ejecutivo, están «más cerca del no que de la abstención» en el proyecto de ley que ...

Temas

Podemos