Feijóo mantiene viva la posibilidad de pactar el CGPJ «si el Gobierno no quiere romperlo» Todavía no hay una fecha de reunión entre el Ejecutivo y el PP con la Comisión Europea tras el ultimátum que Pedro Sánchez lanzó hace una semana

Javier Arias Lomo y Miguel Ángel Alfonso Madrid Miércoles, 19 de junio 2024, 09:59

El Partido Popular no cierra la puerta a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el PSOE. No lo hace siquiera después del ultimátum lanzado por el presidente del Gobierno hace ya una semana, cuando dijo que si no se producía un acuerdo ...

