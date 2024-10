Aída Nízar denuncia ante la Policía que Errejón le tocó «las nalgas» y la besó sin su consentimiento

Javier Varela Madrid Martes, 29 de octubre 2024, 10:06 | Actualizado 10:29h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Segunda denuncia formal presentada contra Íñigo Errejón por agresión sexual. Tras la presentada el pasado jueves por la actriz y presentadora Elisa Mouliaá, esta vez ha sido la colaboradora televisiva y exconcursante de Gran Hermano Aída Nizar quien ha denunciado en la comisaría de Marbella (Málaga) un trato agresivo y humillante por parte del exportavoz de Sumar.

En su denuncia, Aída Nízar confiesa que «me dio un fuerte azote en las nalgas y luego me amenazó». La agresión, según lo que ha trascendido de la denuncia presentada ante la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía en Marbella y confirmada por fuentes policiales, tuvo lugar en un acto público celebrado en mayo de 2015 en el Auditorio de la Universidad Complutense, en Madrid, al que también acudieron, y según Nízar pudieron ser testigos, el entonces dirigente de Podemos en Cataluña, Xabier Domènech, y la que sería alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

En el evento, la denunciante se encontraba en calidad de periodista para una revista catalana y, según su testimonio, al finalizar el acto «Íñigo Errejón se abalanzó sobre mí y me dijo que era más guapa en persona y que tenía que cambiar mis ideas retrógradas políticas, todo esto mientras me abrazaba con fuerza hacia sus partes, sintiendo claramente que tenía una erección».

«Un fuerte azote en las nalgas»

«Me besó en la mejilla derecha, dejándome restos de saliva a la vez que me pedía que le diera mi teléfono», señala Aída Nizar en la denuncia. Según ella, cuando apartó a Errejón, entonces dirigente de Podemos, «se volvió a acercar y me dio un fuerte azote en las nalgas en presencia de todos los allí presentes, entre los que se encontraban Ada Colau y Xabier Domènech, a la vez que me susurró al oído: 'A ver, bonita, cuánto vas a tardar en seguir trabajando en Cataluña'».

En su declaración para completar la denuncia, Aída Nizar confesó ante la Policía que se sintió «humillada, vejada, baboseada y repugnada», y que desde aquel desaforunado encuentro no volvió a conseguir trabajar en Cataluña.