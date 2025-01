Mouilaá: «Errejón sacó su miembro viril para violentarme; no le denuncié antes por miedo» El juez Carretero califica «absurdas y ridículas» las supuestas condiciones íntimas que le puso el expolítico y airea en la declaración de la actriz los «elementos extraños» de la denuncia

Mateo Balín Lunes, 20 de enero 2025, 15:03 | Actualizado 15:28h.

La actriz Elisa Mouliaá aseguró en su declaración ante el juez que investiga a Íñigo Errejón por un delito de agresión sexual que el exdiputado actuó de forma «fría» y que si tardó tiempo desde que ocurrieron los hechos hasta presentar la denuncia fue «por miedo». Durante su comparecencia, el magistrado Adolfo Carretero cuestionó en numerosas ocasiones la versión ofrecida por la artista sobre lo ocurrido la noche de septiembre de 2021 en la que presuntamente se produjeron los hechos.

Mouliaá explicó que todo comenzó cuando el exportavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados la invitó a la presentación de su libro después de haber pasado un año hablando a través de redes sociales. Después del evento, ambos se fueron a tomar una cerveza a un bar cercano, donde la actriz ya comenzó a sentirse incomóda y le explicó a Errejón que tenía que marcharse a una fiesta en casa de un amigo suyo, un plan al que el político también se unió.

En el taxi de camino al lugar de la fiesta, el exdirigente político le habría impuesto una serie de condiciones que el juez calificó de «ridículas». «¿Usted es una persona acostumbrada al público, no fue capaz de decirle que las condiciones (que Errejón supuestamente le impuso) no eran aceptables?», cuestionó Carretero, que le inquirió repetidas veces que por qué no le pidió que parase. «Lo interpreté como una manera de bromear», le aclaró la actriz.