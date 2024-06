Begoña Villacís se despide de su hermano asesinado: «Me duele la cabeza de tanto llorar y apretar los dientes»

Javier Varela Madrid Lunes, 10 de junio 2024, 19:06 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Begoña Villacís pasa por uno de los peores momentos de su vida. La exvicealcaldesa de Madrid ha querido agradecer las muestras de apoyo recibidas tras el asesinato de su hermano Borja y despedirse de él en una emotiva carta que ha compartido en sus redes sociales. Borja Villacís fue asesinado con un disparo en la cabeza el pasado martes en un descampado en El Pardo y en la misiva agradece el apoyo que ha recibido por parte de los excompañeros en política, de sus amigos y de su familia «que nunca volverá a ser la misma, que está rota para siempre».

La exvicealcaldesa de Madrid se ha mantenido en un segundo plano en la última semana en sus redes sociales, en las que suele ser muy activa. Sí publicó una storie en Instagram con una foto de su hermano de pequeño acompañada de la frase: «Adiós, mi niño DEP». Tras publicar dos mensajes en X un día después del fallecimiento de su hermano, esta vez ha utilizado Instagram para tener un recuerdo para Borja Villacís. «Sigo sin poder creer que no lo voy a volver a ver», dice en la carta que acompaña con una imagen de un pergamino con un lazo sobre la tierra.

«Cada abrazo espontáneo que recibo por la calle confirma. 'No quiero molestar', empezáis diciéndome. No lo hacéis, reconforta tanto que alguien se pare a transmitirme su pesar y su cariño, conmueve y vence mi incredulidad. Me duele la cabeza de tanto llorar y apretar los dientes», señala Begoña Villacís.

Además, en el mensaje desvela que no ha querido leer «ni una sola noticia». «Quizás entendáis ahora por qué siento una aversión tan intensa y visceral por los extremos, viene de lejos, pero Borja siempre será mi hermano pequeño, y yo seré su hermana mayor», señala.

Apoyo de amigos y desconocidos

En este duro momento, Begoña Villacís ha querido agradecer todas las muestras de ánimo que ha recibido y no sólo por personas desconocidas con las que se ha cruzado por la calle, sino también de sus excompañeros en el mundo de la política. «La misma compasión en un mensaje de buena gente del PP y del PSOE, las mismas ganas de consolar escritas por un cargo de Vox que orará por mi hermano (gracias), que en un hermoso mensaje de otro de Más Madrid, las mismas ganas de consolar», señala.

Y por ultimo ha querido agradecer a su círculo más íntimo el apoyo que le ha brindado estos días, especialmente sus amigas «a quién me ha sabido acompañar de verdad, con silencios más precisos que muchas palabras» y a su familia, «que nunca volverá a ser la misma, que está rota para siempre».