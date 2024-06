Miguel Ángel Silvestre salda una deuda pendiente con un colegio de Gran Canaria: «Ven a vernos»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 13 de junio 2024, 20:45 | Actualizado 20:58h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El famoso dicho que suena «quien la sigue la consigue» describe a la perfección la fuerte ambición de los alumnos y alumnas del colegio Anita Conrad, ubicado en el municipio de Firgas en la isla de Gran Canaria que, tras varios días, han logrado llamar la atención del actor español Miguel Ángel Silvestre.

La 'chicha' del asunto reside en la divertida pancarta con la que lo han conseguido. «Miguel Ángel Silvestre, ven a vernos» se planta sobre la entrada del mismo centro, que coincide con el camino que lleva al castellonense hasta su lugar de rodaje.

De esta manera, hoy ha sido el gran día en el que la petición del alumnado se ha cumplido. Silvestre no solo le ha bastado con entrar al Anita Conrad para saludar, sino que ha querido mostrar en su cuenta de 'Instagram' el gran cariño de su público canario más joven con el siguiente mensaje: «Todos los días cuando voy a trabajar me encuentro con esta bonita pancarta. He venido a saludaros y estabais en clase. Un beso fuerte para tod@s los alumn@s del Anita Conrad School de Firgas. Gran Canaria»