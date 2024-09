La inédita reinterpretación de un modelo nacido en 1971 y que todos conocemos

En 2021, en el marco de las celebraciones del 60 aniversario de Renault 4, la marca decidió asociarse con el diseñador Mathieu Lehanneur para reinventar este vehículo. El resultado fue SUITE N°4, un concepto original inspirado en el espíritu de una suite de hotel nómada. En 2022 llegó el turno del prototipo 5 Diamant, un sorprendente show-car eléctrico que celebró los 50 años de Renault 5, encarna una reinterpretación del coche urbano por excelencia, fruto de la colaboración entre la marca y el diseñador Pierre Gonalons. Un año más tarde, en 2023, Renault presentó el show-car eléctrico Twingo by Sabine Marcelis, en el que la famosa diseñadora y artista holandesa trabajó sobre las formas de la primera generación del modelo.

Ahora, Renault anuncia una colaboración inédita entre el diseñador Ora Ïto y los equipos de diseño de Renault para dar vida a un show-car restomod único basado en el legendario modelo Renault 17. «Revivir un vehículo icónico como Renault 17, expresando mi visión de hacer una escultura que se parezca a mí, ha sido un reto muy emocionante, compartido con Renault», detalla Ora Ïto, diseñador.

«R17 restomod, reinterpretado por Ora Ïto, encarna a la perfección nuestra visión de unir herencia e innovación. Auténtico icono de los años 70, Renault 17 se ha consolidado como una figura de la cultura pop por su diseño vanguardista y su carácter atrevido. Este proyecto celebra el diseño icónico de Renault a la vez que integra elementos contemporáneos, ofreciendo una experiencia que trasciende generaciones. En Renault estamos orgullosos de colaborar con talentos como Ora Ïto para reinventar nuestros modelos icónicos manteniéndonos fieles al espíritu de la marca», explica Arnaud Belloni, director de Marketing de Renault Group y marca Renault.

Presentado en 1971, Renault 17 fue el epítome de la explosión idealista de los años setenta. Este elegante coupé deportivo -disponible como coupé de cuatro plazas o descapotable- destacaba por un aspecto y unas prestaciones que encarnaban a la perfección el espíritu de la época. Con tracción delantera, motor longitudinal y la introducción de la inyección de combustible, así como de la seguridad activa y pasiva, Renault 17 hizo tanto uso de su tecnología como de la elegancia de sus líneas angulosas y su sofisticado interior para atraer a una clientela exigente. Se fabricaron más de 92.000 unidades entre 1971 y 1979.

Renault 17 P.F.

R17 eléctrico restomod x Ora Ïto es una pieza única que no presagia ningún futuro vehículo de producción. Diseñado en forma de restomod por Ora Ïto, ha sido desarrollado en colaboración con los equipos de diseño de Renault. «Con Sandeep Bhambra y Gilles Vidal, trabajamos juntos en un universo retrofuturista, casi cinematográfico. Quería cubrir Renault 17 con una segunda piel para magnificarlo y traerlo a nuestro tiempo con mi propia gramática: fluidez, dinamismo, racionalidad y mi firma: la sencillez. Quería simplificar los elementos complejos», comenta Ora Ïto.

Renault, 'R17 electric restomod x Ora Ïto' P.F.

Figura destacada del diseño contemporáneo, el francés Ora Ïto es un hijo de los años setenta. Conocido por sus creaciones vanguardistas y su atrevimiento, Ora Ïto es un fenómeno de la cultura pop que colecciona las más bellas colaboraciones y premios en todo el mundo. R17 electric restomod x Ora Ïto es su primer trabajo conjunto con Renault.

Renault 17 P.F.

Haciendo hincapié en el respeto de la historia y la integridad de Renault 17, este show-car incorpora también elementos restomod, combinando el encanto clásico del coche original con tecnologías y materiales contemporáneos. Este enfoque crea una sinergia entre el pasado y el presente, ofreciendo una experiencia moderna al tiempo que preserva la esencia de Renault 17.

Renault, 'R17 electric restomod x Ora Ïto' P.F.

Coupé de dos puertas con portón trasero, el diseño deportivo de Renault 17 se acentuaba con sus cuatro faros redondos, sus puertas sin marcos en las ventanillas, su ausencia de pilar central, sus ventanillas laterales traseras totalmente escamoteables y el cuarto de cristal trasero con lamas. Diseñado sobre la estructura monocasco del vehículo original, R17 electric restomod x Ora Ïto conserva el habitáculo, las puertas, las ventanillas, los cristales y las juntas, así como las superficies técnicas de apoyo.

Renault 17 P.F.

El coche se ha ensanchado 17 centí,etrps para mejorar la adherencia a la carretera. Las aletas exteriores y las llantas confieren al coche un aspecto tan espectacular como elegante. R17 electric restomod x Ora Ïto es decididamente moderno, como demuestran sus faros en cuatro módulos rectangulares con ángulos redondeados y sus pilotos traseros simplificados en un único haz pasante. También incorpora un motor eléctrico de 270 CV montado en el eje trasero del vehículo.

Su carrocería, totalmente de carbono, consigue un peso contenido del vehículo (1.400 kg). También luce un original color marrón, desarrollado específicamente para el coche de exhibición.

Renault, 'R17 electric restomod x Ora Ïto' P.F.

En el interior Renault 17 se caracteriza por posición de conducción especialmente adaptada, asientos confortables, un equipamiento completo y un acabado meticuloso. La versión restomod preserva este confortable entorno incorporando modificaciones en el salpicadero y la consola central originales. Los asientos, rediseñados en torno a la estructura original de «pétalos», incorporan nuevos tejidos inspirados en la tapicería: un satén moteado de lana merino muy fina para el tejido marrón y un bouclé de lana ligero, delicado, alto y grueso para el tejido beige. Por último, R17 electric restomod x Ora Ïto, decididamente contemporáneo, está equipado con una pantalla central que integra el entorno gráfico Renault actual y cuatro pequeñas pantallas geométricas detrás del volante, que reviven el espíritu de los contadores de época.

Renault, 'R17 electric restomod x Ora Ïto' P.F.

«Respetamos los elementos más distintivos de Renault 17, empezando por su frontal. A continuación, añadimos fluidez y elegancia, pero sin cambiar nunca el carácter original. Se ha conservado la historia de Renault 17 y sus líneas de coupé deportivo. He querido aportar mis propios códigos amplificando ciertos elementos para hacerlos más atemporales, con toques más futuristas, gracias en particular a las llantas. El interior también lleva mi firma. Teletransportamos Renault 17 al futuro con algunos cambios sutiles que lo cambiaron todo. Teníamos una frase clave: el detalle no es un detalle. El conjunto pretende ser tan lúdico como serio. Renault tiene una identidad fuerte y eso me gusta. Puedes reconocer un Renault y este restomod no es una excepción a esa regla», añade Ïto.

«La reinterpretación artística del R17 era una gran oportunidad para crear algo inesperado y memorable. El diálogo creativo entre Ora Ïto y nuestros equipos de diseño restaura la silueta y la esencia del R17 al tiempo que produce un objeto minimalista e hipercontemporáneo. A bordo, los grandes temas originales del R17 se reinterpretan con la visión de Ora Ïto. Las formas altamente geométricas transportan a los pasajeros al confortable mundo del mobiliario y la vivienda», concluye, por su parte, Sandeep Bhambra, jefe de Diseño Concept Cars Renault.