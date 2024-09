«La historia tras el mito» reúne dieciséis modelos de la casa Rolls Royce en Zaragoza

Sus enormes faros contemplan al visitante, su «mirada» se cruza con la del espectador y le cuenta una historia, sin palabras, pero no por ello menos fascinante. Historias como la del Marajá de Jodhpur (India) y el Silver Ghost de 1923, con el volante de marfil o la bocina con forma de boa que formó parte de su dote matrimonial con la princesa de Rewa.

O el Silver Wraith Sedanca, de la flota de la Casa Real Británica, que la Reina Isabel II utilizó en infinidad de ocasiones, sentada en sus asientos tapizados en una maravillosa y exclusiva tela, y en el interior de una carrocería siempre con ausencia de cromados en las puertas y de placas de matrícula y con un soporte en el techo donde lucía el Escudo de Armas Real.

O modelos asociados a otras historias como la del militar, arqueólogo y espía, Lawrence de Arabia, quien luchó contra el imperio otomano a bordo de uno de los mejores automóviles de todos los tiempos, el Rolls-Royce Armoured Car, la versión militar del legendario Silver Ghost. O el Rolls-Royce Phantom I Springfield Tourer, semejante al del multimillonario Walter Clarence Thornton que, para poder comer, hubo de vender en la calle tras el crak del 29 por tan solo 100 dólares.

O podemos revivir a Andy Warhol, llegando al neoyorquino Studio 54 en su Rolls Silver Shadow Coupe en los años setenta….

El Silver Ghost del Marajá de Jodhpur, del año 1923 S. Garnica

Quince Rolls y un Bentley, quienes, en el Puente Zaha Hadid, en Zaragoza, y hasta el próximo 2 de febrero de 2025, nos van a contar estas y otras muchas historias gracias a la nueva exposición organizada por Fundación Ibercaja en Mobility City, y que tiene como protagonista a «The best car in the world», «El mejor coche del mundo», el automóvil que el aristócrata y «sportsman» Charles Rolls y el ingeniero Henry Royce crearon en 1906.

Acto de presentación S. Garnica

La muestra arrancó el viernes 13 de septiembre con una rueda de prensa que ha contado con la participación de José Luis Rodrigo, director general de Fundación Ibercaja; Jaime Armengol, jefe de Mobility City; José Manuel Bernad, miembro del Comité Asesor de Mobility City, y María López-Tapia de la Vía, responsable de comunicación del Museo de Coches Clásicos y Antiguos Torreloizaga, la mejor colección de Rolls en el mundo, que aporta la mayoría de ejemplares de la muestra zaragozana.

Phantom II S Continental de 1932, que nos lleva a las películas de Indiana Jones S. Garnica

Cada automóvil se presenta con una descripción detallada de su historia y su contexto, incluyendo las hazañas o contribuciones del personaje que lo poseyó. De esta forma, la exposición no solo es un viaje por la evolución del diseño y la tecnología de Rolls-Royce, sino también un recorrido por momentos clave de la historia mundial, donde estos vehículos fueron testigos silenciosos de eventos trascendentales. Así, los organizadores de la explosión titulada «La historia tras el mito», destacan que se trata de «narrativa viva que conecta el pasado con el presente, mostrando cómo los Rolls-Royce han sido, y siguen siendo, un reflejo del poder, el éxito y el legado de algunas de las personas más influyentes del mundo».

El Phantom I Landaulette de Ville de Lady Anna Alegra Newman, viuda del magnate del diamante alemán, Sigismund Newman S. Garnica

Quince Spirit of Ecstasy, o The Flying Lady como prefieran, nos contemplan. Por cierto, que únicamente dos Rolls no han llevado en su origen la legendaria figura de Sykes. Uno fue el primer Phantom IV, destinado a Isabel II, que incorporaba la mascota de las reinas británicas, el San Jorge a caballo derrotando al dragón, obra del artista Edward Seago. Esta mascota es colocada en los Rolls de la flota real cuando eran utilizados por la Reina. El segundo caso es otro Phantom IV, en este caso destinado a la princesa Margarita, hermana de la reina, y que llevaba la figura de un Pegaso, obra de Louis Lejeune.

Ampliar Rolls-Royce Camargue Saloon, diseñado por Pininfarina en 1975 S. Garnica Piezas exhibidas y su relación con personajes históricos - 1926 Rolls-Royce 20HP Doctor's Coupe: Charles Rolls y Henry Royce. - 1939 Rolls-Royce Wraith: Marshall Bernard Montgomery. - 1934 Bentley 3,5 Rigid Body Saloon: Charles Robinson Sykes. - 1923 Rolls-Royce Silver Ghost Limousine: Marajá de Jodhpur. - 1926 RR Springfield Silver Ghost Tilbury Sedan LHD: Lawrence de Arabia. - 1927 Rolls-Royce Phantom I Landaulette de Ville: Lady Anna Alegra Newman. - 1929 Rolls-Royce Phantom I Springfield Tourer: Walter Clarence Thornton. - 1932 Rolls-Royce Phantom II S Continental: Indiana Jones. - 1937 Rolls-Royce Phantom III Landaulette: James Bond (Goldfinger). - 1953 Rolls-Royce Silver Wraith Sedanca: Isabel II. - 1957 Rolls-Royce Silver Cloud I Berlina: John Polwhele Blatchley. - 1970 Rolls-Royce Silver Shadow Coupe: Andy Warhol. - 1975 Rolls-Royce Camargue Saloon: Pininfarina. - Rolls-Royce Dawn: Reuben Singh. - Rolls-Royce Wraith: Marcus Rashford. - 2017 Rolls-Royce Phantom: Tom Cruise.

Y un caso muy particular. Al propio Henry Royce nunca le entusiasmó la Flying Lady. Incorporada en una ausencia suya de la fábrica por enfermedad, su pragmatismo de ingeniero le llevó a considerar esta figura como un capricho de las modas... Y en los coches que utilizaba para su uso particular, era discretamente retirada por los mecánicos.

Ya ven muchas historias detrás de estos automóviles. No falten a la cita, crucen sus miradas con sus enormes faros …, y sentirán algo muy especial.