Qué hace falta y cómo se conduce un coche con remolque

Viajar con un par de bicis o con unas tablas de surf puede convertirse en una odisea si no contamos con un remolque que nos aporte el espacio extra necesario para desplazarlos con seguridad. Sin embargo, antes de contemplar esta posibilidad, hay que tener en cuenta diversos factores además de las homologaciones necesarias.

Circular con un remolque enganchado requiere cierta práctica y ser cuidadoso al volante. Porque hacia delante todo es relativamente fácil, pero la conducción puede complicarse cuando hay que hacer ciertas maniobras 'tirando' de un remolque, especialmente si es pesado o voluminoso, o ambos.

«Con un remolque todo lo que hagamos mal se multiplica y puede tener consecuencias más graves», señala Juan Ignacio Serena, jefe de Sección del Área de Formación de Conductores de la DGT. «Este tipo de vehículos se conduce mirando más hacia atrás que hacia delante. Si en algún momento te 'olvidas' de que lo llevas puedes tener problemas por sus dimensiones y por su masa».

Así, es fundamental adaptar la conducción a las condiciones del remolque que arrastremos: las características del vehículo tractor, las dimensiones y el peso del remolque, la velocidad de circulación o las condiciones atmosféricas son factores a considerar, pues afectan directamente a la estabilidad y la seguridad en la circulación del conjunto. Estas son las principales precauciones a tener en cuenta cuando enganchamos un remolque a nuestro coche.

Llevar un remolque exige adecuar nuestra forma de conducir para garantizar la seguridad, por lo que es recomendable practicar estos nuevos hábitos antes de iniciar el viaje, en especial a la hora de maniobrar, así como la colocación de la carga: para conseguir la mayor estabilidad se recomienda poner el mayor peso de la carga lo más bajo posible, centrado con respecto a los laterales y un poco adelantado al eje de las ruedas -aproximadamente, 15cm-.

Según el tipo de remolque quizá no nos valga el carné de conducir tipo B, sino que necesitaremos un permiso especial. También debes comprobar en la ficha técnica de tu vehículo sus pesos, tanto la masa máxima autorizada (MMA) como el peso máximo remolcable.

Requerimientos técnicos

En el caso de los remolques ligeros -aquellos cuya MMA no supere los 750 kg- no se necesita matrícula propia -aunque sí que deben llevar la del vehículo tractor- ni permiso de circulación ni seguro aparte. En este caso, el carné tipo B es suficiente para circular con ellos. Sin embargo, en el caso de los remolques no ligeros -aquellos cuya MMA es superior a 750 kg con un vehículo de hasta 3.500 kg-, necesitaremos el permiso de la clase B+E -si queremos remolcar hasta 3.500 kg, siempre y cuando el vehículo tractor no exceda esa misma MMA- o el permiso B con la autorización B-96 -en el caso de que el conjunto no supere los 4.250 kg-. Además, estos remolques no ligeros necesitan permiso de circulación, matrícula y seguro propio.

Antes de lanzarse a la carretera, además de comprobar la presión de los neumáticos, el sistema de acoplamiento y el funcionamiento de luces, debes conocer los límites de velocidad que te afectan al incorporar estos sistemas a tu vehículo: en autopistas y autovías, los vehículos con remolque ligero tienen un límite de 90 km/h, mientras que para los no ligeros el límite es de 80 km/h; en carreteras convencionales con arcén pavimentado de más de 1,50 metros o más de un carril para algunos de los sentidos, también se contempla el límite de 80 km/h; en el resto de las vías fuera de poblado, es de 70 km/h; en caminos, de 25 km/h.

En cuanto al manejo, los expertos de Alquiber recomiendan suavizar la conducción, realizando las maniobras con una mayor progresividad para evitar sobrevirajes, y aumentar la distancia de seguridad, evitar las frenadas bruscas, conducir con anticipación y ayudarte con el freno motor, ya que, al aumentar el peso, también aumenta la distancia de frenado.

También hay que aumentar la precaución con viento, seguramente el peor enemigo de la conducción con remolque, ya que puede llegar a desestabilizar y hacernos perder el control del vehículo. Con un viento muy fuerte, debemos reducir la velocidad, incluso llegando a parar y posponer el viaje si fuese necesario.

Otro factor que puede provocar que nuestro remolque se desestabilice y pierda la trayectoria es el estado del piso, por lo que es necesario anticiparse y reducir la velocidad antes de enfrentarte a un bache. Si no se puede evitar, lo recomendable es reducir la velocidad para que el remolque se estabilice por sí mismo.

Finalmente, a la hora de maniobrar debes recordad que, al iniciar la marcha atrás, el remolque irá en dirección contraria a la del vehículo tractor. Por ello, antes de iniciar la maniobra debes alinear vehículo y remolque y, una vez iniciada, realizarla de forma progresiva y suave.

Posibles multas

La conducción con remolque también te expone a nuevas sanciones, además de las habituales, por lo que debes conocer qué comportamientos las conllevan. Superar el límite de velocidad con un remolque se sanciona con hasta seis puntos del permiso de conducir y multas de entre 100 y 600 €, dependiendo de si la infracción es grave o muy grave.

Además, al añadir un sistema de acoplamiento para el remolque en nuestro vehículo estamos realizando una reforma de importancia que debe ser regularizada en la ITV. En caso de no hacerlo, la sanción será de 200 € ya que se trata de una infracción grave. Circular con un remolque no ligero que no haya superado la ITV también se considera infracción grave, lo que implica una sanción de 200 €