Control de la carga y no distraerse: Cuidado con la vuelta a casa en coche

El final del periodo vacacional veraniego supone un importante incremento del tráfico en las carreteras de toda España. Eso sí, no debes fiarte de ningún otro conductor en la carretera. ¿Qué significa esto exactamente? Supone que nunca se sabe lo que pueden hacer o no hacer los demás conductores. La conducción preventiva permite anticiparse a los imprevistos: prevé lo que harán los demás conductores a tu alrededor, pero también intenta tener una vía de escape si se produjera una situación de emergencia. Esto aumenta enormemente la capacidad de reacción y permite actuar ante situaciones que, de otro modo, serían inesperadas. Por ejemplo, mirar entre 10 y 15 segundos por adelantado hacia dónde te diriges, al tiempo que compruebas los retrovisores para ser consciente de lo que te rodea.

También la clave para mantener el control de tu coche es asegurarte de que la conducción es lo más suave posible. Según datos de Geotab, entre enero del 2018 y principios de este año, se analizaron más de 100.000 vehículos en todo el territorio español. Durante este período, se registraron 87.190.867 giros bruscos, 39.532.468 aceleraciones y 11.840.828 frenazos repentinos. Estas infracciones de seguridad son las más comunes en España, representando un porcentaje significativo de las incidencias reportadas.

Presionar ligeramente el pedal del acelerador o del freno, en lugar de pisar a fondo, no sólo ahorrará dinero en combustible, sino también en desgaste. También permitirá controlar al máximo el vehículo. Esto es crucial en condiciones meteorológicas adversas, en las que las sacudidas repentinas pueden hacer que el vehículo se desvíe en una dirección no deseada. Es de gran ayuda estar familiarizado con las funciones de seguridad del vehículo, como el ABS, el control de tracción, la doble tracción, etc. Por ejemplo, el ABS está diseñado para permitirle alejarse del peligro y, de hecho, puede disminuir la distancia de frenado. Estar familiarizado con cómo reacciona el vehículo en todo tipo de situaciones permite evitar sustos en la carretera.

Asimismo, cuando un vehículo transporta una carga superior a la recomendada, se somete a un estrés adicional que puede provocar fallos mecánicos y otros problemas en la conducción, por ejemplo, con remolque la distancia de frenado puede aumentar hasta un 20%. Los componentes como los frenos, la suspensión y los neumáticos están diseñados para soportar un peso específico y exceder este límite puede acelerar el desgaste de estos componentes, aumentando el riesgo de fallos en momentos críticos. Los frenos pueden sobrecalentarse y perder eficacia, lo que incrementa la distancia de frenado y el riesgo de accidentes. Además, un vehículo sobrecargado requiere más energía para moverse, lo que se traduce en un mayor consumo de combustible.

Verifica la capacidad de carga máxima permitida para tu vehículo: esto incluye el peso de los pasajeros, el equipaje y cualquier otro objeto que planees llevar y distribúyelo de manera adecuad. De igual modo, verificar los frenos, neumáticos, niveles de aceite y otros componentes esenciales asegura que el vehículo esté en condiciones óptimas. Según la DGT, 32.191 motocicletas y turismos implicados en siniestros viales en vías interurbanas tenían la inspección técnica caducada en el momento del siniestro en 2022.

Los frenos son uno de los elementos más críticos. Un sistema de frenos defectuoso puede fallar en momentos cruciales, aumentando el riesgo de colisiones. Es vital revisar las pastillas o discos de freno, así como el nivel de líquido de frenos, para asegurarse de que todo funcione correctamente. Los neumáticos también juegan un papel crucial en la seguridad. Neumáticos desgastados o con baja presión pueden reducir la tracción y aumentar la distancia de frenado, especialmente en condiciones de lluvia.

El aceite del motor es otro componente esencial que debe ser revisado. Un nivel bajo de aceite o aceite sucio puede causar daños graves al motor, lo que podría resultar en una avería en medio del viaje. Además, es importante revisar otros fluidos, como el líquido refrigerante y el líquido de la dirección asistida, para garantizar que el vehículo funcione de manera eficiente y segura.

Por último, no distraerse. La DGT afirma que más del 30% de los accidentes se producen por distracciones al volante. Cualquier cosa que desvíe nuestra atención de la carretera hace que reaccionemos mucho más despacio a las siempre cambiantes condiciones de la vía. El uso del teléfono móvil es uno de los principales responsables, pero las carreteras que nos resultan monótonas o la fatiga pueden ser otros factores que faciliten la pérdida de atención. Haz todo lo posible por evitar las distracciones e interrumpe siempre la conducción cada 2 horas o cada 200 km.