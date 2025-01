¿Cadenas o neumáticos de invierno? La guía definitiva

«El neumático de invierno aumenta el control del vehículo y la movilidad gracias a sus características especiales en cuanto a los compuestos de su goma y la escultura de la banda de rodadura. Ofrece mejor capacidad para iniciar el movimiento de un vehículo (tracción), ... mantener la trayectoria (adherencia) o detener el movimiento (frenada) que un neumático estándar no sólo con asfalto seco y temperaturas bajas, sino cuando estamos frente a una carretera húmeda, cuando llueve o cuando en la calzada hay hielo o nieve», asegura José Luis Rodríguez, director general de Afane.

Reconocerlos es sencillo, están marcados con las siglas M+S (mud+snow) en el lateral y un pictograma que representa una montaña de tres picos con un copo de nieve en su interior, denominado «3PMSF». M+S es una autocertificación del fabricante, en la que él mismo chequea su producto. En cambio, la montaña de tres picos indica que el producto ha superado una prueba estandarizada externa realizada por un laboratorio homologado en la que el producto ha demostrado ser apto y seguro para usarlo con nieve sin necesidad de emplear cadenas.

Y es que es algo recurrente en los conductores españoles es el uso de las cadenas cuando nieva, aunque dos terceras partes de ellos reconocen no saber colocarlas correctamente y su manipulación e instalación es compleja. «Además, las cadenas no pueden utilizarse en todos los vehículos, son inestables porque se montan en el eje motriz, por lo que el segundo eje se desliza; están prohibidas en tramos de carretera no nevada, porque provocan desperfectos en el asfalto y en el vehículo, y si están mal ajustadas se pueden soltar dañando a otros vehículos de la vía», explica José Luis Rodríguez.

Pero también existe otra opción más segura que los neumáticos de verano en un paisaje nevado y que cuadra, además, con las estaciones del año en las que también brilla el sol: los neumáticos All Season o Todo tiempo. Estos neumáticos son adecuados si vivimos en un lugar donde el termómetro es estable: no llega a estar bajo cero en invierno ni hace un calor abrasador en verano. Garantizan el agarre en asfalto seco, mojado y con aguanieve. E incluso los hay con la certificación 3PMSF. «Además, en los últimos años se han ido adaptando y ya están disponibles en la mayoría de dimensiones requeridas para turismos, SUV, 4×4 y furgonetas», explican desde Afane.