Arnés, trasportín o rejilla, ¿Qué es mejor para llevar a tu perro en el coche?

Sabemos que tu perro es un miembro más de la familia, por lo que ir bien sujeto dentro del vehículo y hacerlo en condiciones óptimas es primordial. Al igual que los pasajeros van con el cinturón de seguridad o con el sistema de retención infantil en el caso de los niños, los perros deben ir adecuadamente sujetos para que no salgan proyectados en caso de accidente de tráfico o frenazo brusco. La compañía remarca que en un accidente a 50 km/h, un perro de 20 kilos de peso pasaría a impactar contra los pasajeros como si su peso real fuese de 700 kg, según datos de la Dirección General de Tráfico.

El Reglamento de Circulación recoge que el conductor debe encargarse de la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos. Por ello, nunca deben viajar sueltos o en brazos.

La forma correcta en la que deben viajar va a depender mucho del tamaño del perro. Los más pequeños o medianos, pueden hacerlo usando un arnés con cinturón que se engancha al cinturón de seguridad del vehículo. Norauto recomienda que sea de dos enganches para evitar roturas. La cuerda se debe acortar lo máximo posible para evitar que pueda golpear a los pasajeros. Estos perros también pueden ir en un transportín situado en el suelo del vehículo. Debe ir encajado entre el asiento de delante y el trasero. También puede ir sujeto con el cinturón de seguridad.

Si se trata de perros de mayor tamaño, igualmente se puede recurrir a un transportín, por supuesto, de mayor tamaño y que debe situarse en el maletero en posición transversal a la dirección de la marcha. Si no hay una separación física entre el maletero y los ocupantes, hay que utilizar una rejilla divisoria. Otra opción es el remolque, especialmente indicado para perros muy grandes o de caza.

Y lo que nunca deben ir en el asiento delantero. Aunque no hay una normativa que prohíba que vayan en el asiento del copiloto, sí que es cierto que pueden distraer y llegar a molestar al conductor. Es preferible que vayan en los asientos traseros si se opta por una solución de transporte que así lo permite.

Asimismo, hay que tener en cuenta que no son ajenos a las altas temperaturas y que las largas horas en el coche también les pueden pasar factura. Así que hay que procurar que estén bien hidratados durante todo el viaje, especialmente en verano por las altas temperaturas. Se recomienda llevar siempre agua fresca. También se recomienda que antes del viaje se realice un paseo con el can para que inicie el trayecto en perfectas condiciones. Igualmente se deben realizar paradas con frecuencia para que pueda pasear, estirarse o beber.

Por supuesto, nunca dejar a ninguna mascota en el interior del coche, especialmente en verano. Durante el viaje es habitual y recomendable parar para descansar, especialmente cada 2 horas o cada 200 km, lo que suceda antes. En este descanso no se debe dejar al perro dentro del vehículo. Como se ha indicado anteriormente, esta parada también es muy recomendable para la mascota. Además, las altas temperaturas pueden llevarle a sufrir un golpe de calor.

De hecho, la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales prohíbe dejar a los animales encerrados en el coche si puede suponer un peligro. El artículo 24 señala que no se deben dejar solos dentro de vehículos cerrados, expuestos a condiciones térmicas o de cualquier otra índole que puedan poner su vida en peligro. Esto no quiere decir que no se le pueda dejar dentro del vehículo de forma excepcional. Puede hacerse siempre que se adopten las medidas pertinentes para que la aireación y la temperatura sean adecuadas.

Si se percibe que el animal está inquieto durante el viaje, se recomienda parar para que pueda beber y pasear. Estar encerrado en un sitio pequeño puede generarle estrés si no está habituado. Además, la confusión, la ansiedad, el aturdimiento, la saliva excesiva, los fuertes jadeos entre otros, son síntomas de golpe de calor que manifestarán su malestar y que también pueden distraer al conductor. Por lo tanto, deben contar con «un sistema de climatización y ventilación a efectos de mantener a los animales dentro de su rango de confort». Así lo recoge también el artículo 59 de la mencionada ley para garantizar que los animales viajen de forma segura en el coche.