La alternativa a una camper este verano: una tienda de campaña que se puede acoplar al coche

Protección contra la intemperie en la playa, un acogedor salón en el camping o un práctico refugio en el jardín son solo algunos de los posibles usos de la tienda de campaña multifuncional Porsche. Sí, estás leyendo bien, la mejor alternativa para este verano es una tienda de campaña, además de una tienda de techo, que se puede viajar al coche y al suelo. Las camper cuestan mucho dinero, incluso de alquiler, así que esta puede ser tu mejor opción. Lo único malo, que este ejemplo es para un Porsche.

Gracias a una válvula central, la tienda se puede inflar en pocos minutos con una práctica bomba manual suministrada con el producto. Un juego de cinchas reflectantes la fijan rápidamente al suelo para resistir tormentas. Otros elementos incluidos son una pared de plástico transparente y una lona de suelo con fijaciones de velcro. También hay disponible un túnel resistente a la intemperie con el que comunicar la carpa con el maletero de un Porsche con portón.

Tienda para el coche P.F.

Tiene una base de 2,30 por 2,30 metros. Sobre la pared lateral transparente se puede fijar un estor opaco que, para descubrir la ventana, se enrolla y fija con lazos.

Gracias a su planta cuadrada y a un ingenioso sistema de cremallera, la tienda puede ampliarse de muchas maneras. Hay disponible una extensión opcional en forma de pared inclinada, que se fija a la tienda mediante esa cremallera. La parte interior de esta ampliación opcional se puede utilizar como zona para dormir. Unas ranuras con mosquitera garantizan una correcta ventilación. La gama de accesorios también incluye otras dos variantes de paredes laterales: sin ventanas o con una maya que ventila el interior y lo protege de insectos. También existe la posibilidad de unir varias tiendas entre sí.

La tienda de campaña Porsche y la tienda de techo Porsche se complementan a la perfección para ampliar las opciones de los amantes de las actividades al aire libre. La tienda para dos personas, que se puede utilizar todo el año, se aloja en una exclusiva carcasa rígida. Es una creación del Centro de Desarrollo de Weissach, codiseñada por Studio F.A. Porsche en Zell am See. La base de soporte de esta carcasa rígida se puede montar sobre el 911 (excepto los modelos GT, Cabriolet y Targa), el Macan, el Cayenne, el Panamera y el Taycan, tengan o no barras de techo. De serie tiene dos ventanas laterales y una superior.

Se monta rápidamente sobre el terreno. Primero se abren los cierres de seguridad. A continuación, se levanta ligeramente la carcasa rígida y se despliega, con la ayuda de dos muelles de gas a presión. Seguidamente, se coloca en el suelo la lona para los pies y se estabiliza mediante la escalera telescópica integrada. La tienda ya está dispuesta. Por último, solo hay que darle forma y tensarla con cuatro muelles de varilla. Para la carcasa rígida, el cliente puede elegir entre los colores negro/gris claro o negro/gris oscuro, siempre con el anagrama Porsche en negro mate sobre ambos lados.