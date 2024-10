El Mercedes-AMG ONE bate su propio récord de velocidad en Nürburgring Maro Engel supera en más de cinco segundos su anterior mejor tiempo con el hypercar de AMG Con un tiempo oficialmente medido y protocolizado de 6:29,090 minutos para la pista de 20,832 kilómetros, el hiperdeportivo con tecnología de Fórmula 1 batió su propio récord para vehículos de producción

Mercedes-AMG ONE

El Mercedes-AMG ONE ha sido el coche de producción más rápido en Nürburgring-Nordschleife desde octubre de 2022 y no ha tenido rival desde entonces. El único rival es el propio ONE. Ahora, Maro Engel, embajador de Mercedes-AMG y piloto del DTM, ha vuelto a mejorar significativamente el tiempo de vuelta que marcó.

Con un tiempo oficialmente medido y protocolizado de 6:29,090 minutos para la pista de 20,832 kilómetros, el hiperdeportivo con tecnología de Fórmula 1 batió su propio récord para vehículos de producción en más de cinco segundos. Esto convierte al Mercedes-AMG ONE en el primer coche de calle en batir la magnífica marca de 6:30 minutos. También es el único hypercar híbrido de serie hasta la fecha que se ha enfrentado al circuito de carreras más exigente del mundo y el líder indiscutible en la categoría de los superdeportivos. Para alcanzar los elevados objetivos que se habían fijado, era necesaria una preparación meticulosa. Además, las condiciones de la pista debían ser ideales para batir el objetivo de los 6:30 minutos. El 23 de septiembre de 2024, a las 18:56, en su tercera vuelta cronometrada, Maro Engel logró el nuevo récord. Con una temperatura de 15 grados centígrados en el ambiente y 20 grados centígrados en el asfalto, el legendario Nordschleife estuvo seco en todo momento y ofreció un agarre perfecto. Al igual que Lewis Hamilton y George Russell en sus fines de semana de carreras de Fórmula 1, Maro Engel también tuvo que aprovechar al máximo la energía eléctrica del propulsor híbrido. Esto es especialmente difícil en un circuito de más de 20 kilómetros. Por lo tanto, es inmensamente importante utilizar las secciones adecuadas de la pista para regenerar durante las fases de frenado y así volver a almacenar energía en las baterías. Para ello, Maro Engel utilizó el sistema Energy Flow Control (EFC) de cuatro etapas del AMG ONE y, en algunos casos, levantó deliberadamente el pie del acelerador un poco antes de lo que lo haría normalmente. En la jerga técnica, esto se conoce como «lift and coast». Las pruebas preliminares en el simulador de conducción de Affalterbach y en el propio Nordschleife proporcionaron los conocimientos necesarios, que el equipo y el piloto pudieron aplicar de forma óptima para la vuelta de récord. De acuerdo con las especificaciones de Nürburgring 1927 GmbH & Co KG, el vehículo fue probado y documentado por TÜV Rheinland para garantizar que estaba en condiciones óptimas. Un notario confirmó que la vuelta de récord se había realizado correctamente. El vehículo de producción homologado más rápido El Mercedes-AMG Hypercar traslada por primera vez la tecnología de propulsión híbrida de la Fórmula 1 de los circuitos a la carretera. Con un motor de combustión y cuatro motores eléctricos, el sistema E PERFORMANCE entrega un total de 782 kW (1.063 CV), con una velocidad máxima de 352 km/h. Las demás tecnologías de automoción abarcan desde el monocasco y la carrocería de carbono hasta el chasis pushrod, pasando por la unidad de motor/transmisión y la aerodinámica activa. Con su compleja tecnología, el biplaza Mercedes-AMG ONE ofrece incluso más que un monoplaza de Fórmula 1. Incorpora la tracción integral AMG Performance 4MATIC+ totalmente variable con un eje trasero de propulsión híbrida y un eje delantero de propulsión eléctrica con vectorización del par motor. Para la prueba récord se seleccionaron los valores máximos de caída dentro de la tolerancia permitida. Maro Engel seleccionó el programa de conducción «Race Plus». Esto se traduce en una aerodinámica activa y máxima posible, una puesta a punto ajustada del chasis, un descenso del vehículo de 37 mm en el eje delantero y 30 mm en el eje trasero y, por supuesto, la máxima potencia de todos los motores. El conductor activa el sistema de reducción de la resistencia aerodinámica (DRS) pulsando un botón en el volante. De este modo, se retraen las lamas delanteras de los alerones y el elemento aerodinámico superior del alerón trasero de dos posiciones. Mercedes-AMG ONE F. P. Este sistema reduce la resistencia aerodinámica, lo que garantiza una mayor velocidad en los tramos rápidos de la pista. En los tramos revirados, los elementos aerodinámicos vuelven a extenderse a gran velocidad, lo que proporciona aún más carga aerodinámica. Maro Engel también encontró un mayor potencial en el funcionamiento del sistema DRS en comparación con su primer récord de conducción, con el fin de aprovechar las capacidades del hypercar AMG de forma aún más perfecta. Los clientes del AMG ONE pueden beneficiarse de todas estas opciones de variación. Esto también se aplica a los neumáticos MICHELIN Pilot Sport Cup 2 R MO, montados de serie y desarrollados especialmente para el AMG ONE en colaboración con el socio de desarrollo Michelin. El sistema de frenos cerámicos de alto rendimiento AMG de serie garantiza la máxima deceleración y estabilidad.