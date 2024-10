Solo 30 ejemplares en todo el mundo del Morgan Plus Six Pinnacle

La producción del actual buque insignia de Morgan, Plus Six, finalizará a principios de 2025 con una serie de 30 modelos de edición limitada conocidos como Plus Six Pinnacle, que culminarán más de cinco años de exitosa producción de Plus Six. Esta edición representa el último deportivo Morgan de forma clásica y alta potencia, y pone fin a un linaje que se remonta a más de 50 años, cuando comenzó la producción de Plus 8 en 1968.

Cada Plus Six Pinnacle estará disponible con uno de los tres colores interiores que abarcan tres nuevas opciones de cuero Morgan: Fawn, Explore y Riviera, desarrolladas en colaboración con Bridge of Weir. Fawn es un marrón camello claro, Riviera es un azul suave y Explore es un marrón oscuro intenso con una textura granulada. Las tres opciones de cuero han sido diseñadas para ser neutrales y complementar una gama de colores exteriores.

Plus Six Pinnacle está acabado en una selección de cualquier color de pintura exterior, incluida la pintura para muestra, sin costo adicional para el cliente. Morgan conserva la capacidad de pintar una lista casi infinita de colores de pintura, así como ayudar a los clientes a crear fórmulas personalizadas si lo desean.

Ampliar Plus Six Pinnacle P.F.

Como parte de la exploración continua de nuevos materiales por parte de la empresa, Plus Six Pinnacle cuenta con alfombras de piel de oveja natural que complementan las opciones de cuero del interior. Estas alfombras son gruesas, suaves y acogedoras para transmitir aún más la sensación de lujo al espacio para los pies y al área de almacenamiento trasera. Cada alfombra tiene un color que combina perfectamente con las tres opciones de cuero, y las alfombras de pelo largo brindan un alto nivel de contraste de textura contra el cuero suave.

Todas las ediciones Plus Six Pinnacle se entregarán con un acabado plateado cálido satinado en las ruedas, el protector contra piedras y el salpicadero, un color seleccionado por sus connotaciones de champán y victoria, pero suavizado para garantizar la neutralidad a la hora de complementar cualquier color exterior. Plus Six Pinnacle cuenta con un tapón de llenado de combustible abatible al estilo Le Mans con un acabado pulido. El acabado del tapón de combustible combina con los nuevos espejos exteriores e interiores y el centro del volante, que se instalan en Plus Six por primera vez y que encapsulan la filosofía de Morgan de mejoras continuas de calidad en todos sus modelos.

Ampliar Plus Six Pinnacle P.F.

Con una herencia de casi 60 años que comenzó con el Plus 8 con motor V8 en 1968 y evolucionó hasta el Plus Six con motor de seis cilindros en línea en 2019, los 30 vehículos Plus Six Pinnacle serán los últimos autos deportivos Morgan de alta capacidad con la tradicional silueta de ala.

Plus Six fue el primer Morgan en utilizar la plataforma de aluminio unido de la generación CX y el primer Morgan en utilizar un motor turboalimentado, una combinación de motor y plataforma que se utilizó como base para Midsummer, el Barchetta de edición limitada diseñado en colaboración con Pininfarina que se lanzó a principios de este año.

Una combinación casi infinita de opciones y colores significa que cada Morgan es único y está hecho a medida según los gustos y deseos de su propietario. Morgan analiza los pedidos especiales de los clientes habituales en todos los modelos, que varían en complejidad desde la pintura por encargo especial hasta materiales únicos y molduras interiores a medida. Cada pedido especial del cliente implica una consulta con los artesanos de Morgan, que utilizan su habilidad y experiencia para entregarlo con la mayor calidad posible.