Audi A5, novedad en todas las dimensiones

Ya sea para los SUV Q4 , Q6 y Q8 o incluso para los sedán y familiar A6, en Audi los números pares ahora indican modelos disponibles sólo con motor eléctrico. Por su parte, los números impares designan modelos térmicos, por lo que el sustituto del Audi A4 pasa a llamarse A5 para ajustarse a esta nueva lógica.

Si el rival de los BMW Serie 3 y Mercedes Clase C cambia de nombre, también aprovecha para ampliar su gama de motorizaciones.

Y Audi no sólo cambia el nombre de su nuevo modelo, sino que también cambia significativamente su estilo. El nuevo A5 Sedán, que ahora mide 4,82 metros, es 6,7 cm más largo y su altura sólo varía un centímetro.

El Audi A5 adopta así nuevas proporciones que evocan un acentuado dinamismo realzado por unos grandes pasos de rueda.

Ampliar El diseño frontal, cien por cien Audi, potencia la personalidad deportiva del A5 S. G.

El nuevo A5 no reniega de sus orígenes y se mantiene fiel a la famosa parrilla Singleframe típica de Audi desde hace años. Dominando el frente, se extiende a lo ancho y muestra una estructura de panal tridimensional, mientras que encontramos el logo de la marca con cuatro anillos en un diseño «plano». En el frontal, el Audi A5 también se diferencia de la generación anterior por un capó más hundido y enrasado con el frontal.

El legado del Audi A5 Sportback

Si la parte delantera del nuevo Audi A5 ya se distingue fácilmente del A4 de la generación anterior, es en la parte trasera donde los cambios son más evidentes. En lugar del clásico maletero, el nuevo A5 Sedan ha optado por un portón trasero. Por lo tanto, la línea del techo es mucho más inclinada y se extiende hasta un spoiler y una luneta trasera alargada con pilares D fuertemente inclinados. La nueva generación del A5 se acerca así a la herencia del anterior Audi A5 Sportback mezclada con la del propio A4 sedán, porque aún conserva una pequeña sección horizontal del maletero.

Ampliar Tanto en la versión sedán como en la familiar Avant, la longitud del nuevo Audi A5 es de 4,83 m, 35 cm más largo que el primer A4 de 1994 S. G.

Naturalmente, este nuevo portón trasero es mucho más práctico que el del anterior A4 y deja ver una gran apertura eléctrica en un maletero con un volumen de hasta 445 litros. Y no olvidemos que este A5 tiene una segunda carrocería, la Avant, muy apreciada por los usuarios del A4, no solo por su capacidad de maletero (476 litros ahora) sino también por servir de base a una clase muy especial de familiares con carácter deportivo que ha hecho escuela.

Led y Oled

Fiel a uno de sus caballos de batalla, Audi sigue avanzando en su tecnología de iluminación en el Audi A5 con luces LED en la parte delantera y OLED de segunda generación en la parte trasera. Alrededor de 60 segmentos por panel OLED pueden iluminarse de forma independiente, lo que permite que el A5 ofrezca dos funciones.

Ampliar La iluminación de los pilotos mediante Oled, es una fuente de información S. G.

El primero consiste en personalizar las firmas de iluminación delantera y trasera del automóvil utilizando ocho estilos diferentes seleccionables en la pantalla central del automóvil. El segundo permite que el automóvil se comunique con su entorno (car-to-X) mostrando, por ejemplo, triángulos rojos cuando se activan las luces de emergencia.

En el interior

Si el exterior del nuevo Audi A5 no deja dudas del salto generacional con tantos cambios, ¿qué podemos decir del interior? El A5 da un paso adelante y presenta una pantalla panorámica idéntica a las del gran Q6. El conductor se encuentra así ante un gran escenario digital, como lo llama Audi, compuesto por dos pantallas curvas: el cockpit virtual de 11,9 pulgadas (la instrumentación digital muy apreciada por Audi) y una gran pantalla central OLED de 14,5 pulgadas.

Ampliar Tres pantallas…, el conductor tiene ante si un escenario digital S. G.

Los controles se realizan mediante retroalimentación táctil bastante ergonómica, mientras que el infoentretenimiento se basa en una interfaz de Android a la que Audi ha añadido su superposición. En uso, la interfaz parece clara y rápida y la navegación aprovecha los mapas de Google. Sin embargo, como suele ocurrir, lamentamos la desaparición de los botones físicos que permiten ajustar el aire acondicionado, por lo que hay que utilizar la pantalla táctil para ello, pero esto al menos tiene el mérito de presentar los ajustes principales de forma permanente del menú. En la puerta del conductor, un panel de mando agrupa en un mismo lugar todos los botones de regulación: elevalunas y espejos, pero también faros y memoria de asiento, afortunadamente con botones físicos. Por último, destacaremos una agradable iluminación ambiental, envolvente y personalizable.

Cuatro pantallas en total

La lista de pantallas no está terminada porque el A5 también ofrece un head-up display muy ampliado en comparación con la generación anterior: la imagen es así un 85% más grande que antes. La información mostrada es completa y la visualización resulta muy clara. Y, por si fuera poco, Audi también ofrece una pantalla adicional de 10,9 pulgadas situada justo delante del acompañante. Le permite controlar la navegación y mostrar cierta información de conducción, pero también disfrutar de medios de diferentes aplicaciones como YouTube. En este caso, en cuanto el coche se pone en marcha, la pantalla se vuelve completamente opaca para no distraer al conductor.

¡Muy acertado! En el departamento de tecnología, todavía apreciaremos el sistema de audio premium 3D Bang & Olufsen con un total de 20 altavoces, cuatro de ellos en los reposacabezas delanteros. Gracias a esto el conductor recibe instrucciones de navegación o llamadas telefónicas de forma muy clara y sin interrupciones. Para el pasajero, esto permite enviar el sonido del vídeo que está viendo a su propia pantalla. Un verdadero acierto.

Muy moderno, muy amplio

Con todas estas tecnologías, el ambiente a bordo es decididamente moderno. Sin embargo, es posible que echemos de menos la época en la que Audi ofrecía interiores con una calidad de acabado inigualable. Ciertamente, los ensamblajes no sufren críticas y la mayoría de los materiales parecen de calidad, pero algunos plásticos duros o chapas de madera falsa decepcionan, como el acabado «negro piano», que es sensible a los rayones.

Ampliar Crece el espacio de las plazas traseras respecto al A4 S. G.

En el lado positivo disfrutamos con una habitabilidad claramente mejorada respecto a la generación anterior. Los pasajeros delanteros están muy bien instalados en asientos que pueden tapizarse en cuero de diferentes calidades, mientras que los pasajeros traseros se benefician de una distancia entre ejes ampliada en casi ocho centímetros en comparación con el Audi A4. El espacio para las rodillas es perfecto incluso para personas altas, en particular gracias a los respaldos huecos de los asientos delanteros. En altura, sólo los pasajeros de más de 1,85 m estarán en contacto con el revestimiento del techo. Como es habitual, el asiento central, más estrecho y firme, estará reservado para niños pequeños o para viajes cortos, sobre todo porque el amplio túnel de transmisión deja muy poco espacio para los pies.

Otro de los puntos positivos es la presencia de un magnífico techo panorámico de cristal opcional. Cubriendo casi por completo el habitáculo, cuenta con un control de transparencia segmentado.

Motores para todos los gustos

El nuevo A5 se basa en la plataforma PPC (Premium Platform Combustion) dedicada a motores térmicos colocados longitudinalmente y capaces de hibridarse. Por tanto, la berlina de cuatro anillos aprovecha esta circunstancia para ofrecer opciones para todos los gustos en cuanto a motorizaciones. Si una unidad 100% eléctrica seguirá siendo prerrogativa de un potencial futuro A4, el nuevo A5 intenta cubrir la gama más amplia posible de motores térmicos.

La gama comienza así con un nuevo motor de gasolina de cuatro cilindros y 2,0 litros que desarrolla 150 caballos, y este mismo motor también está disponible con una potencia de 204 caballos. Aunque desprovisto de toda hibridación, este bloque TFSI equipado con un turbocompresor de geometría variable funciona según un proceso de combustión modificado, teóricamente más eficiente en consumo de combustible a carga parcial. Como el resto de motorizaciones, este motor no estará disponible con cambio manual sino únicamente con caja de cambios de doble embrague. La versión más potente, sin embargo, deja elegir entre tracción y tracción total quattro. Cuando está en marcha, este motor funciona de forma bastante lineal y, por lo tanto, no demuestra ningún carácter realmente emocionante. Sin embargo, la versión de 204 caballos probada brevemente mueve con agilidad al A5.

Un diésel completo

Aunque ya han pasado los tiempos gloriosos del diésel, de los combustibles pesados, Audi no abandona a los entusiastas de este tipo de motores con esta nueva generación, ya que en la gama sigue ofreciéndose un motor 2.0l TDI. Con una potencia de 204 caballos, se distingue por la adopción de una hibridación híbrida suave de 48 V que promete altas prestaciones de recuperación y reducción de las emisiones de CO2.

Ampliar La oferta de motores incluye gasolina y diésel S. G.

Aunque este motor diésel no puede ocultar su origen al arrancar, es muy discreto en marcha. Mejor aún, la muy avanzada hibridación de 48 V permite numerosas fases de conducción eléctrica durante las cuales se vuelve inaudible. Ya sea en el arranque, durante las maniobras o a velocidad estabilizada. Además, gracias a sus 400 Nm de par, acelera de forma brillante y, por tanto, el motor se adapta perfectamente a este gran A5.

Y los 367 CV del S5

En la parte superior de la gama, el S5, a diferencia del anterior S4 diésel, ahora funciona con gasolina y tiene un motor V6 TFSI de 3,0 litros que desarrolla 367 Cv de potencia. Por primera vez cuenta con un turbocompresor de geometría variable (VTG) y tecnología MHEV plus o hibridación 48V. No solo consigue contener sus emisiones e incluso se da el lujo de hacerlo mejor que el anterior S4 TDI con un consumo oficial de 7,4l/100 km. Este S5 resulta bastante discreto cuando se conduce a un ritmo razonable y habrá que sacudirlo un poco para que se escuche el V6, y así llegue a nuestros oídos un sonido más que agradable. El diferencial deportivo quattro con vectorización dinámica del par, en combinación con la tracción total, se ha puesto a punto para ofrecer una dinámica de paso por curva de primer nivel. Capaz de pasar de 0 a 100 km/h en sólo 4,5 segundos, el nuevo Audi S5 permite ir muy rápido con total seguridad: frena y se sujeta muy, muy bien. También en este caso la llegada de potencia es paulatina y para aquellos que quieran aún más sensaciones, Audi responderá más adelante con el futuro RS5, pero a nosotros ya nos ha gustado mucho este S5.

Y es que el nuevo Audi A5 ofrece un fantástico comportamiento, en particular gracias a una dirección progresiva muy precisa: siempre sabes dónde están las ruedas delanteras y el coche no cede ni subvira hasta muy tarde. Además, los frenos son eficaces y resisten un uso intensivo sin desfallecer. El comportamiento, por tanto, no sufre críticas mientras que las suspensiones muestran su firmeza en el modo Sport, pero se muestran más conciliadoras el resto del tiempo. Al final, sólo la caja de cambios automática puede ser criticada a veces por su falta de velocidad: en el kick-down, hay un retraso antes de que la caballería despegue. Una sensación, sin embargo, habitual en las cajas modernas que cuidan más sus consumos y sus emisiones de CO2. Sin embargo, cambiar la caja de cambios al modo S la hace mucho más rápida. Un poco antinatural en los motores de 2,0 litros y bastante adecuado para la versión superior S5.

¿Qué hay detrás de su excelente comportamiento?

Detrás de este excelente comportamiento hay un exhaustivo trabajo realizado en los trenes de rodaje y la dirección. Los soportes más rígidos de la dirección y del tren de rodaje en el eje delantero garantizan una conducción controlada y precisa. Además de la suspensión con muelles de acero, de serie, están disponibles opcionalmente el tren de rodaje deportivo y el tren de rodaje deportivo S con amortiguación adaptativa, que reducen en 20 mm la altura de la carrocería. En el caso de optar por la suspensión opcional con amortiguadores adaptativos, el conductor puede escoger entre una conducción más confortable o con un ajuste más deportivo. Los Audi A5 con acabado S line y los modelos S equipan de serie esta suspensión deportiva.

Ampliar El comportamiento del S5 es espectacular en cuanto a estabilidad, velocidad de paso por curva y frenada S. G.

La función de vectorización del par de frenado desarrollada por Audi, utilizada por primera vez en el Audi Q8 e-tron, mejora notablemente la conducción. El sistema se activa al tomar una curva. Como resultado de la intervención selectiva en la frenada, el vehículo puede girar de forma aún más espontánea y ágil, contrarrestando el subviraje.

En las versiones 2.0 TFSI el nuevo Audi A5 se ofrece con tracción delantera, mientras que la tracción quattro ultra está disponible como opción para el motor 2.0 TDI. Esta tecnología distribuye el par motriz de forma variable para mejorar la eficiencia, aprovechando al máximo todas las ventajas de la tracción integral para ofrecer la máxima seguridad y dinamismo. Un embrague multidisco puede distribuir el par entre los ejes delantero y trasero en función de la situación de conducción. Cuando es posible, el eje trasero se desacopla automáticamente por completo bajo carga parcial para lograr la máxima eficiencia. El diferencial deportivo quattro con vectorización del par es equipamiento de serie en los modelos S5, lo que confiere a las versiones más deportivas un paso por curva a velocidad alta con total eficacia y seguridad.

Lanzamiento y precios

El Audi A5 está disponible en España con un precio que arranca en los 51.050 euros para el A5 TFSI de 110 kW, que incluye de serie un amplio equipamiento funcional como el sistema de navegación, control de crucero adaptativo, climatizador de confort de 3 zonas, asientos calefactables delanteros y faros LED Plus con luz de viraje y regulación automática del alcance de las luces. Por su parte, el precio de la versión Avant arranca en los 53.310 euros. En el caso del S5, está disponible desde 90.940 euros, siendo el precio del S5 Avant de 93.290 euros.

Esta nueva generación supone un cambio total respecto al A4. Por supuesto, por su nombre, pero también por un estilo personal que lo distinguirá más fácilmente de la generación anterior. Más dinámico visualmente, el A5 también resulta más atractivo de conducir, aunque algunos motores son bastante lineales y la caja de cambios a veces carece de velocidad. Ultramoderno en su interior, el nuevo Audi A5 también ofrece mayor habitabilidad y practicidad con su nuevo portón trasero. Y sus precios están bien situados en comparación con sus competidores tradicionales, BMW y Mercedes.