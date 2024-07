911 Cuarenta Edition: serie especial de homenaje a los bosques de la península

Porsche Ibérica celebra su 40 aniversario con una edición especial de su coche más representativo. el Porsche 911 Cuarenta Edition. El modelo ha sido presentado en Zuffenhausen a expertos del mercado de Porsche Ibérica, Style Porsche y el equipo Sonderwunsch, e incorpora una combinación de colores y acabados exteriores e interiores, así como logotipos exclusivos inspirados en la historia y cultura ibéricas.

Limitada a solo 40 unidades, esta serie especial destaca por su cuidado y elegante diseño, así como por la exclusividad, que definen el lujo contemporáneo de Porsche. Con colores, materiales y acabados meticulosamente seleccionados, cada vehículo de esta colección es una obra de arte en movimiento que Porsche Ibérica ha configurado para hacer realidad los sueños de ese pequeño grupo de futuros propietarios.

«La llegada a España y Portugal de Porsche como filial, tomando el relevo del importador que había en aquel momento, supuso un punto de inflexión para la marca», comenta Tomás Villén, Director General de Porsche Ibérica. «Nos sentimos muy orgullosos del trabajo realizado durante estos cuarenta años y qué mejor forma de celebrarlo que tener una versión exclusiva para nuestro mercado del icono de la compañía, el nueveonce. En Porsche Ibérica nos quedaremos con una de las 40 unidades, que utilizaremos y conservaremos como una joya para exhibir nuestro legado».

Porsche Ibérica recurrió al programa Sonderwunsch para iniciar el proceso de creación junto con los especialistas de este departamento, que lleva la individualización, la atención al detalle y la artesanía a un nivel superior. El resultado es la integración de elementos de diseño individuales que van mucho más allá del catálogo existente para el 911.

La versión base elegida fue el nuevo Carrera GTS Coupé. El estilo deportivo atemporal y la sofisticación técnica del 911 GTS se perfeccionaron con detalles seleccionados del programa Sonderwunsch para crear un concepto hecho a medida para los clientes españoles y portugueses.

En esta evolución del 911 (992 II), la versión Carrera GTS equipa el nuevo sistema de propulsión T-Hybrid, que combina un motor eléctrico integrado en el turbocompresor, una batería ligera de alto voltaje y un motor eléctrico acoplado a la caja de cambios PDK de ocho velocidades. El bóxer de seis cilindros tiene ahora una cilindrada de 3.6 litros y una potencia de 541 CV (398 kW). Acelera de 0 a 100 km/h en 3,0 segundos y alcanza una velocidad máxima de 312 km/h. El equipamiento de serie incluye la dirección en las ruedas traseras y el sistema Porsche Active Suspensión Management (PASM), con una distancia al suelo 10 milímetros menor.

El concepto de control Porsche Driver Experience se centra en el eje del conductor para un manejo intuitivo y más rápido. Los mandos esenciales se han dispuesto directamente en el volante o alrededor de él. Por primera vez en un 911, hay un botón para el arranque, naturalmente a la izquierda del volante, y la instrumentación es totalmente digital.

Un color a medida

Para el 911 Cuarenta Edition se ha creado un color exterior a medida, el Quercusverde, que recuerda al tono tan particular que tienen las hojas de encina. Esta tonalidad es característica del paisaje típico de España y Portugal, con sus campos de encinas, robles y alcornoques. El Quercusverde se desarrolló a través de la oferta Paint to Sample Plus. Ofrecido a través de Porsche Exclusive Manufaktur, el programa Paint to Sample Plus permite crear colores individuales según las especificaciones del cliente.

La encina también se utiliza en el logo del aniversario, que está pintado a mano y colocado en la parrilla del portón trasero del coche. Además, los elementos identificativos incluyen el logotipo nueveonce/Cuarenta («911 40») en el pilar B en blanco crema, los de Porsche y 911 en la parte trasera en plata, las molduras de las ventanillas laterales en aluminio, las aletas ensanchadas con película protectora de piedra en negro satinado y los pilotos y la franja trasera en rojo. Esta película protectora de las aletas es un guiño funcional y estilístico a la popular opción de los 911 en los años 80. El moderno 911 Carrera GTS Cuarenta Edition recupera ese elemento.

Porsche 911 Cuarenta

Las llantas RS Spyder Design están pintadas en negro satinado, con el aro en plata brillante y el cubrebujes con el escudo Porsche monocromático. Se trata de un homenaje a la combinación de colores que se encontraba en las llantas del 911 de los años 80.

El interior está diseñado en una combinación bitono de cuero marrón Trufa y marrón Cohiba. El tono más oscuro se aplica en el salpicadero y las superficies inferiores, mientras que el más claro se encuentra en las molduras. Los tonos marrones hacen referencia al trabajo artesanal de los guarnicioneros que trabajan el cuero, considerado casi un arte en la península ibérica.

Llama la atención el tejido tartán de las secciones centrales de los asientos, en una combinación de colores creada específicamente: aparecen en un patrón a cuadros el marrón Trufa, el marrón Cohiba, el Crayón y un matiz de Quercusverde.

Para el 911 Cuarenta Edition, se ha aplicado un elegante pespunte en Crayon y marrón Trufa a lo largo del salpicadero y el panel superior de la puerta. La costura cruzada es un proceso completamente artesanal, en el que los expertos en guarnicionería cosen cada puntada cuidadosamente a mano, un detalle que subraya el lujoso concepto interior del automóvil. Los asientos deportivos adaptables Plus (18 posiciones) y los asientos traseros están tapizados en cuero marrón Cohiba, con la zona central en el nuevo tejido tartán. Los elegantes ribetes en Crayon se aplican a la parte delantera y trasera, acentuando el lujoso concepto interior de esta edición especial. Los asientos delanteros tienen el grabado «Cuarenta» en los reposacabezas.

En el salpicadero, frente al acompañante, se muestra el grabado de alta calidad «Cuarenta» en cuero marrón Trufa, que acentúa el interior individualizado. Aún más individualizada es la tapa de la consola central con la inscripción «Porsche Exclusive Manufaktur» en relieve.

Al entrar en el vehículo, los clientes verán los umbrales de las puertas en aluminio cepillado de color plata oscuro con la inscripción personalizada «Cuarenta» iluminada en blanco crema. Además, los proyectores individuales de las luces bajo las puertas muestran el logotipo especial «Quercus tree» en el suelo. La atención al detalle también se encuentra en la llave del conductor, pintada en Quercusverde y con la inscripción «Cuarenta» grabada en plata. La llave se entrega al cliente en un estuche especial de cuero bicolor marrón trufa y marrón Cohiba, a juego con el interior. El llavero presenta el logotipo «Quercus tree» grabado en relieve.

Los clientes recibirán una lona para cubrir el automóvil hecha a medida. Realizada en Quercusverde, lleva el logotipo Porsche Exclusive Manufaktur en la parte delantera, letras Cuarenta Edition en los laterales en color blanco crema y un escudo en la parte trasera.

El 911 Cuarenta Edition tendrá un precio final en España de 284.439 euros. En octubre de 2024 se entregarán las primeras unidades a sus propietarios, que no solo estrenarán un coche sino también un nuevo capítulo en la historia de Porsche Ibérica.