911 Cuarenta Edition: una edición especial para celebrar el 40 aniversario de Porsche Ibérica

Porsche Ibérica cumple 40 años. Para conmemorar estas cuatro décadas y como tributo a los clientes que han sido parte esencial en ellas, Porsche presenta una edición exclusiva y altamente personalizada del icónico 911. Limitada a solo 40 unidades, esta serie especial destaca por su cuidado y elegante diseño, así como por la exclusividad, que definen el lujo contemporáneo de Porsche. Con colores, materiales y acabados meticulosamente seleccionados, cada vehículo de esta colección es una obra de arte en movimiento que Porsche Ibérica ha configurado para hacer realidad los sueños de ese pequeño grupo de futuros propietarios.

Así, el 911 Cuarenta Edition, con un precio de 284.439 euros, se ha creado con un color exterior a medida, el Quercusverde, que recuerda al tono tan particular que tienen las hojas de encina. Esta tonalidad es característica del paisaje típico de España y Portugal, con sus campos de encinas, robles y alcornoques. El Quercusverde se desarrolló a través de la oferta Paint to Sample Plus. Ofrecido a través de Porsche Exclusive Manufaktur, el programa Paint to Sample Plus permite crear colores individuales según las especificaciones del cliente.

La encina también se utiliza en el logo del aniversario, que está pintado a mano y colocado en la parrilla del portón trasero del coche. Además, los elementos identificativos incluyen el logotipo nueveonce/Cuarenta («911 40») en el pilar B en blanco crema, los de Porsche y 911 en la parte trasera en plata, las molduras de las ventanillas laterales en aluminio, las aletas ensanchadas con película protectora de piedra en negro satinado y los pilotos y la franja trasera en rojo. Esta película protectora de las aletas es un guiño funcional y estilístico a la popular opción de los 911 en los años 80. El moderno 911 Carrera GTS Cuarenta Edition recupera ese elemento.

911 Cuarenta Edition P.F.

Las llantas RS Spyder Design están pintadas en negro satinado, con el aro en plata brillante y el cubrebujes con el escudo Porsche monocromático. Se trata de un homenaje a la combinación de colores que se encontraba en las llantas del 911 de los años 80.

911 Cuarenta Edition P.F.

El interior está diseñado en una combinación bitono de cuero marrón Trufa y marrón Cohiba. El tono más oscuro se aplica en el salpicadero y las superficies inferiores, mientras que el más claro se encuentra en las molduras. Los tonos marrones hacen referencia al trabajo artesanal de los guarnicioneros que trabajan el cuero, considerado casi un arte en la península ibérica.

Llama la atención el tejido tartán de las secciones centrales de los asientos, en una combinación de colores creada específicamente: aparecen en un patrón a cuadros el marrón Trufa, el marrón Cohiba, el Crayón y un matiz de Quercusverde.

También se ha aplicado un elegante pespunte en Crayon y marrón Trufa a lo largo del salpicadero y el panel superior de la puerta. La costura cruzada es un proceso completamente artesanal, en el que los expertos en guarnicionería cosen cada puntada cuidadosamente a mano, un detalle que subraya el lujoso concepto interior del automóvil. Los asientos deportivos adaptables Plus (18 posiciones) y los asientos traseros están tapizados en cuero marrón Cohiba, con la zona central en el nuevo tejido tartán. Los elegantes ribetes en Crayon se aplican a la parte delantera y trasera, acentuando el lujoso concepto interior de esta edición especial. Los asientos delanteros tienen el grabado «Cuarenta» en los reposacabezas.

911 Cuarenta Edition P.F.

En el salpicadero, frente al acompañante, se muestra el grabado de alta calidad «Cuarenta» en cuero marrón Trufa, que acentúa el interior individualizado. Aún más individualizada es la tapa de la consola central con la inscripción «Porsche Exclusive Manufaktur» en relieve.

Al entrar en el vehículo, los clientes verán los umbrales de las puertas en aluminio cepillado de color plata oscuro con la inscripción personalizada «Cuarenta» iluminada en blanco crema. Además, los proyectores individuales de las luces bajo las puertas muestran el logotipo especial «Quercus tree» en el suelo. La atención al detalle también se encuentra en la llave del conductor, pintada en Quercusverde y con la inscripción «Cuarenta» grabada en plata. La llave se entrega al cliente en un estuche especial de cuero bicolor marrón trufa y marrón Cohiba, a juego con el interior. El llavero presenta el logotipo «Quercus tree» grabado en relieve.

Los clientes recibirán una lona para cubrir el automóvil hecha a medida. Realizada en Quercusverde, lleva el logotipo Porsche Exclusive Manufaktur en la parte delantera, letras Cuarenta Edition en los laterales en color blanco crema y un escudo en la parte trasera.