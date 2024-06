Reto a los forofos de Scrambler Ducati

Tras diez años desde su aparición la marca crea un nuevo formato denominado Elevation dentro del Day of Joy para subir 4.805 metros en su motocicleta, igual a la altura del Monte Bianco, el pico más alto de Italia. Tres etapas para alcanzar la meta: 29 de julio en Misano, 21 de septiembre en Roma y 19 de octubre en Cinque Terre y para ello las inscripciones ya están operativas para la prueba de este año en la web Scramblerducati.com, junto con información sobre cómo participar.

Tres etapas, un desafío, un objetivo: subir virtualmente el Monte Bianco montando Ducati Scramblers. Los Days of Joy , la experiencia Ducati diseñada para ofrecer una inmersión total en el mundo de la «Land of Joy» en una mezcla perfecta de conducción en carretera, actividades al aire libre y pura relajación, vuelven con un formato completamente nuevo.

Scrambler Ducati for 2024 lanza un reto a todos los motoristas que quieran participar: acumular el mayor número de metros de desnivel positivo recorridos durante las tres etapas y ganarse un lugar en la historia de los Day of Joy.

«Elevation» es el nombre del desafío lanzado por Ducati Scrambler a todos los aficionados. Los participantes seguirán un itinerario estudiado que les permitirá alcanzar un desnivel positivo de 4.805 metros, equivalentes a la altura del pico más alto de Italia, el Monte Bianco. Todos aquellos que completen al menos uno de los recorridos serán incluidos oficialmente en el «Hall of Joy» de los Days of Joy , que será testigo de su hazaña. Los que completen las tres etapas recibirán la Medalla de Oro de los Days of Joy 2024, que dará acceso a contenidos exclusivos del fabricante de Borgo Panigale. A lo largo del itinerario, creado en formato bucle, habrá tres campamentos base para tres paradas de relajación y entretenimiento, que ofrecerán diferentes experiencias a lo largo del día.

El desafío cae en un importante aniversario para Ducati Scrambler: hace exactamente 10 años, en la WDW 2014, la primera Icon se presentó en primicia ante millas de entusiastas. Fue un éxito instantáneo: la «Land of Joy» se ganó los corazones de más de 110.000 motociclistas de todo el mundo. Durante la década siguiente, la gama Ducati Scrambler se unió a las Icon, Urban Enduro, Full Throttle y Classic con modelos icónicos como la Desert Sled y la Café Racer, y motos exclusivas como la Fasthouse o la Italia Independent.

En grupo por Italia P.F.

Todos los modelos de la gama 2024 Ducati Scrambler estarán disponibles para las actividades de los Days of Joy .

Una novedad exclusiva de este año será la posibilidad de que cinco participantes en cada etapa participen en la experiencia con su propia Scrambler.