Los ayuntamientos ya pueden detectar y multar a los vehículos con la ITV caducada

Casi 4 de cada 10 vehículos que circulan por nuestras carreteras lo hacen sin la inspección técnica en vigor. Para reducir estos números y, por fin, mejorar la seguridad vial y la calidad del aire de nuestras ciudades, los ayuntamientos tienen ya a su disposición una herramienta que les permite detectar a los vehículos que no están cumpliendo con su obligación.

Se trata de la Plataforma de Intermediación de Datos (PID) de la DGT , desde donde la Administración General del Estado, Administraciones Autonómicas y Entidades Locales pueden consultar todos los datos referentes a vehículos, conductores y sanciones, entre los que se encuentra el estado de la inspección técnica del vehículo.

Dentro de los Ayuntamientos que utilizan esta plataforma se encuentra el de Albacete, que ya está usando la información de la PID para detectar vehículos que circulan por la ciudad sin la ITV al día y sancionarlos. En concreto, como constata la policía municipal de Albacete, en su Memoria de actividades de 2023 , de las 1.647 denuncias interpuestas en materia de tráfico, 1.064 fueron por no haber pasado la inspección técnica de vehículos en tiempo.

El control de ITV en vigor lo realiza con las cámaras que se encuentran desplegadas en distintas partes de la ciudad y, luego, se revisa cada matrícula en el Registro de la DGT si tiene o no la ITV en vigor.

Según Guillermo Magaz, director gerente de AECA-ITV «Se trata de una acción que puede llevarse a cabo a cabo cualquier ciudad española en estos momentos y que, sin duda, ayudaría a mejorar la seguridad vial y reducir la contaminación. Hay que recordar que únicamente a través de la ITV se pueden detectar fallos de mantenimiento que podrían poner en riesgo la vida de los ocupantes del vehículo y del resto de usuarios de las vías públicas. Además, la ITV también ayuda a controlar que los vehículos no contaminan más de lo permitido».

Además de esta posibilidad de usar la información que ofrece el PID para controlar el cumplimiento de la ITV, el sector ha solicitado en repetidas oportunidades a las autoridades el uso de las cámaras de las ZBE para detectar vehículos con la inspección técnica caducada. La entidad ha insistido en que no se trata de un procedimiento complicado, ya que existe un gran número de medios técnicos automatizados, como radares y cámaras dotadas de lector OCR, que permiten cruzar la información de las imágenes detectadas con los datos del Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico.

No tener la ITV al día puede representar un peligro para los usuarios de las vías públicas y para el medio ambiente. Supone además la imposición de una multa de 200 euros. Si los agentes paran el vehículo, se puede producir la retirada del permiso de circulación del coche. En su lugar, el conductor recibe un justificante para desplazarse únicamente hasta un centro de revisión durante los 10 días siguientes. Además si te vieras involucrado en un accidente mientras tu ITV no está en regla, las compañías aseguradoras no se harían cargo de ningún daño o indemnización.

Desde la asociación han propuesto aprovechar también el registro de matrículas de las zonas de aparcamiento reguladas para realizar un control de los vehículos con ITV en vigor y, en caso de no tenerla, que se proceda a la apertura del correspondiente expediente sancionador.