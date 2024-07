Apuesta electrificada de Stellantis: 65 modelos de 11 marcas

El responsable de Stellantis para España y Portugal, Pablo Puey, ha presentado la estrategia de electrificación del grupo con su gama de vehículos electrificados (100% eléctricos, híbridos enchufables e híbridos suaves) que incluye a 65 modelos de 11 marcas, de los cuales 14 son modelos de vehículos eléctricos de batería (BEV) fabricados en sus tres plantas de España (Madrid, Vigo y Zaragoza).

Para el directivo el proceso de reducción de la huella de carbono en la automoción es un camino «incuestionable y que no tiene retorno», pese que España se mantiene a la cola de la electrificación en Europa, con menos de un 5% de las ventas de vehículos 100% eléctricos.

Para Puey, el gran problema actual de las emisiones es la antigüedad del parque, que es de media 2 años más viejo que la media europea, ya que en España más del 59% del parque «tiene etiqueta medioambiental B o ni siquiera tiene etiqueta». Sólo un 1,3% de los turismos y un 0,7% de los vehículos comerciales que circulan actualmente en nuestro país llevan la etiqueta Cero en el parabrisas.

En cuanto al número de puntos de recarga para vehículos electrificados, España, con 610 por cada millón de habitantes, sigue muy por detrás de la media europea y de países que son todo un referente en la materia, como Noruega o los Países Bajos.

Respecto a la renovación del Plan Moves III, el directivo ha asegurado que se trata de una buena noticia, pero también considera que hace falta un programa de ayudas consistentes en el tiempo, para que un posible comprador de vehículo eléctrico despeje todas sus dudas. En este sentido puso como ejemplo Portugal, donde su modelo facilita de forma sencilla y directa la obtención de ayudas, sobre todo para las flotas de las empresas.

« Yo tengo mi propia experiencia personal: en mi último puesto estuve 5 años en Portugal, y no es que sea un país menos burocrático, ni mucho menos, pero tiene una política con las empresas que es bastante ágil, que tiene mucha eficiencia», declaró Puey. Según explicó, en Portugal quien quiere comprar coche eléctrico «se deduce el IVA inmediatamente y no tiene que presentar nada. Con lo cual, creo que ese tipo de políticas, las políticas simples, inmediatas, ayudan a no tener que estar creando un producto financiero para compensar y para dar tranquilidad al cliente«.

En el caso de Stellantis, en sus marcas Citroën, Fiat, Jeep, Opel y Peugeot se pueden duplicar las ayudas del Plan Moves III en la compra de vehículos cero emisiones, ofreciendo un descuento equivalente a la cuantía de la subvención, hasta 4.500 euros.

Estrategia de Stellantis

En el marco de su plan estratégico Dare Forward 2030, la compañía ha desarrollado una amplia gama de vehículos electrificados (100% eléctricos, híbridos enchufables e hidrógeno) que responde a la filosofía de ofrecer una movilidad sostenible capaz de responder, de un modo accesible, a las necesidades de todos los clientes.

El grupo automovilístico ofrece en España un total de 65 modelos electrificados de sus marcas Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Leapmotor, Maserati, Opel y Peugeot, que cubren todos los segmentos del mercado. Todos ellos con la «Etiqueta 0» de la DGT.

Su estrategia de electrificación se estructura en tres tecnologías: Hybrid, o hibridación suave, con motor eléctrico de 48 V y autonomía de alrededor de 1 Km, que permite una reducción de entre el 15% y el 20% en las emisiones de CO2, Plug-in Hybrid, con entre 40 y 85 Km de autonomía eléctrica y un descenso de hasta el 75% en las emisiones, y, finalmente, la tecnología 100% eléctrica, con cero emisiones y una autonomía que puede llegar hasta los 700 Km en algunos modelos. Junto a ellas, se está desarrollando la pila de combustible de hidrógeno, dirigida a vehículos comerciales.

Desde el punto de vista industrial, es el único fabricante que produce turismos 100% eléctricos en sus tres plantas, de Madrid, Vigo y Zaragoza.