«Entendí que mandar este mensaje en una carrera tan extrema sería algo muy positivo»

Rafael Lesmes, piloto grancanario, prepara su nueva temporada por la Baja España (Aragón) este fin de semana. Con El Elefante Rosa, su camión de competición, lanza un mensaje esperanzador a todas aquellas personas que sufren cáncer de mama.

-Hable un poco de usted. Su vida, manías… ¿cómo empezó a competir con los camiones?

-Llevo compitiendo más de 40 años. Empecé a competir en motos, en velocidad y prácticamente mi trayectoria deportiva ha pasado por infinidades del mundo del motor. He corrido en rallyes de asfalto, en rallyes de tierra… Sí es verdad que con el tiempo me fui especializando en pruebas de todoterreno y en zonas exótica como África, Arabia, Sudamérica. Ahí es donde más me gusta estar. Soy un enamorado de los desiertos.. Llegué al camión porque en el año 2023 competí con un buggy que es un camión muy pequeño y divertido. De hecho solo me dio problemas. En la competición tuvimos que retirarnos el día de descanso, el Dakar es una prueba de 15 días, y a mitad tuvimos que irnos con mucha tristeza pero era inviable. Al volver a España, tuve una reunión con el equipo y decidimos cambiar el buggy por el camión. Siempre los había visto en mi trayectoria deportiva y me habían llamado la atención. De esa manera me metí en el mundo de los camiones y estoy muy feliz.

-¿Cómo nace el Dakar por la Vida?

-Dakar por la Vida es un proyecto que encauza toda su energía en visibilizar el cáncer de mama en hombres, ya que es algo muy desconocido, y en mujeres. Nosotros intentamos concienciar de la detención precoz. Queremos ser salvavidas y ahorrar la tristeza y las tragedias en las familias. Yo soy voluntario de la Fundación Canaria Carrera por la Vida desde hace muchos años. He colaborado con ellos como un voluntario más y, cuando tomé la decisión de irme al Dakar con el buggy como te comenté anteriormente, se me ocurrió brindar la imagen del equipo para visibilizar y utilizarlo como una herramienta más dentro del conjunto de acciones que hace la Fundación. Y ahí nació este proyecto. Ahora todo mi equipo está más enfocado en el proyecto social que el deportivo.

-¿Ha pasado alguna vez miedo conduciendo?

-Claro, siempre lo paso. La persona que te diga que no pasa miedo es un temerario. Tienes que ser valiente y gestionar el miedo. Cuando vas con un camión de 10.000 kilos como este y te enfrentas a una duna que mide 800 metros de altura da miedo. Al final te tiras para adelante y aprendes a gestionarlo.

-Son competiciones que tienen que ser duras a nivel mental y físico, ¿cómo se prepara previamente para ello?

-Las personas que participamos en estas pruebas tan extremas tenemos una fortaleza mental bastante grande. Sí que es verdad que hay un desgaste físico muy grande, pero sobre todo, es el desgaste mental lo que te cansa. Lo gestiono con entrenamiento, pero, por ejemplo, el año pasado cuando ya nos dimos cuenta de que íbamos en la primera posición mi tensión mental se elevó muchísimo. Quedaban tres días de carrera y el último día fue el más insoportable. Hice 150 kilómetros, cuando normalmente hacía una media de 500 kilómetros, y fueron interminables. Solo pensaba en no hacer un mal gesto con el camión todo el rato. Pero cuando terminas y sale bien, la alegría es impagable.

-Esta semana está apuntado en el calendario el inicio de la Copa del Mundo FIA de Bajas, ¿qué expectativas tiene?

-En esta primera carrera solo vamos a una toma de contacto. El camión después del Dakar ha tenido una gran parada y tuvimos que desarmarlo completamente. Ha sido una revisión general de casi dos meses y se ha vuelto a montar todo. Esta primera carrera es la que nos va a decir si todo está bien o no. También, mi mecánico, José Luis Ruano, este año no puede participar. Será Alberto, otro mecánico, que nunca ha competido conmigo el que se encargue de todo eso. En esta Baja España Aragón vamos a probar el camión, probar a Alberto y él probar qué tal con nosotros. No es una carrera de buscar el podio. Es de entrenamiento.

-¿Qué diferencia su camión de los otros?

-Que es rosa. También, lanza un mensaje de esperanza que es muy bonito para todas aquellas personas que estén sufriendo cáncer de mama. Fue el camión más fotografiado del Dakar. Lo más importante es que hemos conseguido sacarle una sonrisa a todas aquellas personas enfermas.

-¿Son tres días enteros compitiendo?, ¿haces relevo con algún compañero?

-En el camino somos tres. Soy yo como piloto, Tábata, una chica que hace la labor de navegación y de seguir el libro de ruta y el mecánico que nos acompaña también. Mayoritariamente conduzco yo, pero este año va a participar Alberto va a conducir algunos tramos, no a nivel de competición pero si a un nivel ligero.

-¿Cómo nace la idea de lanzar ese mensaje concienciador al mundo?

-Hace 5 años yo desconocía que existía el cáncer de mama en hombres. Ya era voluntario en la Fundación Canaria para la detección precoz del cáncer de mama. Viendo un día un calendario que la Fundación edita e imprime todos los años, en una de las fotos estaban 4 hombres con la cicatriz en el pecho. Desde el desconocimiento pregunté por ello y me dijeron el motivo de esa marca en el pecho. Aquello me impactó mucho. Los hombres somos más dejados con estas cosas. Si notamos un bulto en el pecho no le solemos dar importancia. Ya después, cuando decidimos acudir al médico es demasiado tarde porque el estado es muy avanzado, en algunos casos claro. Esto acaba en metástasis y muerte la mayoría de las veces. Yo entendí que mandar este mensaje en una carrera tan extrema y tan difundida sería algo muy positivo. Nosotros hemos conseguido en 5 meses difundir más y mejor la detección precoz de cáncer de mama en hombres que la Asociación Española Contra el Cáncer en 5 años.