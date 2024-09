El miércoles 2 de octubre se cierra la inscripción para el XI Valladolid Motor Vintage

¿Has estado en Valladolid Motor Vintage y, por supuesto, te ha encantado? Y si estuviste allí, además vestido de época, ya has sido parte de ello. Entonces, ¿qué tal revivir la experiencia?

Es genial saber mucho sobre algo, o incluso simplemente interesarse mucho por algo. Pero la razón principal de un hobby es disfrutar y compartir todo lo que a uno le gusta, con otros aficionados y con el público, en general. Y ese es el espíritu del VMV.

El próximo domingo 6 de octubre tendrá lugar una nueva edición, la undécima, de la gran cita de los vehículos antiguos y clásicos creada por El Norte de Castilla, y que no solo se ha consolidado co

mo la de mayor participación que se celebra en Castilla y León, sino también como una referencia a nivel nacional por su especial naturaleza, pues reúne en un mismo espacio a una variedad de tipos de vehículos y épocas, ordenados por marcas, que suponen toda una lección de historia del automóvil. Su valor no está solo en el metal y los motores, sino en el legado que representan.

El Valladolid Motor Vintage 2024, que cuenta con el patrocinio de Mapfre, Michelin y Red ITV Itevelesa, y con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid, Coca-Cola y Rock on Wheels España, está abierta a todos los propietarios de vehículos de motor fabricados hasta 31 de diciembre de 1994 o bien provistos de matrícula histórica.

Imprescindible inscripción

Ahora bien, para estar presentes en el Paseo Central del Campo Grande y Acera de Recoletos de Valladolid, lo primero es inscribirse no más tarde de la medianoche del miércoles 2 de octubre. Esta inscripción, gratuita, no solo es obligatoria, sino que además ha de estar confirmada su aceptación por parte de la organización. Sin estos dos requisitos, no se permitirá el acceso al VMV. Por ello, en el caso de haber realizado la inscripción y no tener la confirmación, se deberá poner en contacto con El Norte de Castilla a la mayor brevedad posible.

Por otra parte, los vehículos participantes han de ofrecer una imagen correcta en cuanto a conservación, de fidelidad a su formato original, y no deberán incorporar en sus carrocerías publicidad ajena a su naturaleza y época.

El impulso del nuevo Reglamento de Históricos

El nuevo Reglamento de Vehículos Históricos, que entra en vigor el próximo 1 de octubre, al abaratar y agilizar el proceso para los propietarios que quieran hacer histórico su automóvil respecto a la normativa vigente hasta ahora, que cuenta ya con 30 años, puede ser un importante impulso para que España, que cuenta actualmente con 47.000 vehículos históricos, se acerque a los 400.000 de Francia, los 600.000 de Alemania o el millón y medio del Reino Unido.

La afición por los vehículos clásicos y antiguos no hace sino crecer en todos los países. Cada vez hay más gente interesada y es en algo más que lo que un coche de colección puede alcanzar en una subasta.

Pero, ¿qué tienen de fascinante los coches clásicos? No hay una sino varias respuestas. De entrada, un vehículo clásico es más que un coche, también cuenta una historia: la de su fabricante y la del contexto social en la que se desarrolló su «vida» activa. Y al tiempo la de sus propietarios. Esta es la razón por la que los coches antiguos parecen tener una historia que ningún coche moderno puede igualar. Así, conservar coches antiguos, es mantener vivo el pasado.

Para la mayoría de las personas, un hobby es el resultado de una pasión. Y cuando algo nos apasiona, queremos compartirlo. Los coches antiguos son un gran tema de conversación. Están lo suficientemente alejados de la experiencia cotidiana como para que el gran público sepa muy poco sobre ellos, lo que puede dar lugar a conversaciones, a encuentros, interesantes, entre propietarios y espectadores como ocurre en el Valladolid Motor Vintage.

Y hasta la medianoche del próximo miércoles 2 de octubre, cuando se cerrará el plazo de inscripción, tienes las puertas abiertas para sacar a pasear, para mostrar el vehículo de colección, moto o coche, y disfrutar de los recuerdos, del espectáculo y la música en compañía de decenas de aficionados que, con modelos muy diferentes, sin embargo, comparten la misma pasión. Además, para dar aún más fuerza y personalidad a ese ambiente especial, no dudes en disfrazarte acorde con la época de tú vehículo.

Cómo participar en Valladolid Motor Vintage 2024

Pueden participar en el Valladolid Motor Vintage 2024 todo tipo de vehículos a motor: coches, motos, de competición, industriales (camiones y furgonetas), de bomberos, militares, tractores..., pero siempre que la fecha de fabricación sea anterior a 31 de diciembre de 1994.

Se deberá realizar la inscripción previa (no se admiten vehículos no inscritos previamente), aportando los datos sobre la categoría, la marca y modelo del vehículo, año de fabricación, y fotografía actual que permita comprobar el estado del vehículo.

INFORMACIÓN PRÁCTICA -Fecha. Domingo 6 de octubre, de 11:00 a 14:30 horas. Llegadas participantes: de 9:00 a 10:30 horas. -Lugar. Paseo Central del Campo Grande, Acera de Recoletos y Plaza de Zorrilla. - Vehículos admitidos. Con fecha de fabricación anterior al 31 de diciembre de 1994, y/o vehículos con matrícula histórica. - Inscripción. Gratuita. Límite: miércoles 2 de octubre en El Norte de Castilla (calle Vázquez de Menchaca, 10); o bien on line: https://vmv.elnortedecastilla.es/inscripcion/ -No se admiten vehículos cuya inscripción no esté confirmada - Patrocinadores y colaboradores: Mapfre, Fundación Michelin, Red ITV Itevelesa, Ayuntamiento de Valladolid, Coca-Cola y Rock on Wheels España. -Premio Itevelesa al coche más antiguo, premio Itevelesa a la moto más antigua, premio al vehículo industrial más antiguo; premio al vehículo más antiguo con neumáticos Michelin; premio Mapfre; premio al vehículo llegado de más lejos; premio al club con mayor número de inscritos; premio al club con mayor número de inscritos de fuera de Valladolid; concurso de fotografía entre los participantes

Se puede hacer directamente en la Oficina Comercial de El Norte de Castilla en la calle Vázquez de Menchaca, número 10 de Valladolid. O bien desde su ordenador o móvil en: https://vmv.elnortedecastilla.es/inscripcion/

La organización de VMV se reserva el derecho a rechazar vehículos con una mala imagen de conservación o que incorporen publicidad ajena a su naturaleza y época.