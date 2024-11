Los más de 100.000 vehículos afectados por la DANA de Valencia tardarán meses en limpiarse

Juan Roig Valor Lunes, 4 de noviembre 2024, 04:26 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Hasta el año 2016, los seguros no incluían un recargo en la prima destinado al Consorcio de Compensación de Seguros (CCS). Esto suponía que los bienes asegurados no tenían derecho a ninguna indemnización por riesgos extraordinarios. Aunque las compañías de seguros no suelen cubrir los daños generados por inundaciones o cualquier otro desastre natural, esta posibilidad se abre si el Gobierno declara como catastrófica por circunstancias excepcionales la zona afectada.

Para hacerlo, es necesario que la comunidad autónoma, en este caso la Comunidad Valenciana, presente un informe que valore los daños producidos. Para los ciudadanos, esto significa que se tiene que esperar a este momento para solicitar las ayudas a través de las oficinas que se habiliten. En el caso de las viviendas y los vehículos, se tiene que presentar un documento que acredite fehacientemente los daños materiales y especificar si se ha solicitado una indemnización al seguro. Más de 100.000 coches afectados Para los coches, se estima que más de 100.000 de ellos se han visto afectados por la Dana y las riadas de la Comunidad Valenciana. Uno de los problemas que suponen es que se han convertido en barreras que bloquean calles y carreteras y dificultan la llegada de los servicios de emergencia y la movilidad de los ciudadanos. Los coches de Valencia están prácticamente inutilizados por el lodo y los daños mecánicos que han sufrido, lo que supone que cada uno de ellos es un obstáculo grande de 1,5 toneladas. Retirarlos solo se puede hacer con grúas, si las ruedas se pueden mover, o con tractores y excavadoras si están bloqueadas. Simplemente retirar un coche puede tardar hasta media hora, por lo que sacarlos todos podría extenderse entre uno y dos meses. Según gruístas consultados por ABC, la prioridad ahora es llevar los coches que bloquean el paso a descampados y estacionamientos grandes en las afueras de los municipios afectados. En la comunidad autónoma se estima que hay unas 100 grúas de provincia, pero otras empresas de regiones vecinas, como Alicante, se han acercado a brindar ayuda. Para la UME y el Ejército, la prioridad es encontrar los desaparecidos y abrir las vías de circulación. Antes de mover cualquier coche es esencial comprobar que no hay nadie en su interior. Aunque la Red de Empresas de Auxilio en Carretera (REAC) ha hecho un llamamiento para el resto de grúas del país, estas también están obligadas a prestar servicio en el resto del país. Hay que averiguar qué tipo de póliza tiene cada coche Una vez se hayan puesto los vehículos en las campas, se tendrá que identificarlos e intentar contactar con el propietario. Si la matrícula está dañada o ausente, esto se hará a través del número de bastidor. Es importante averiguar qué tipo de póliza tiene cada coche, porque si cuenta con la cobertura total es posible que pueda recibir indemnizaciones por las riadas. Es el propietario del vehículo el que tendrá que acudir a su aseguradora para que un perito valore los daños. Al haber sufrido una inundación y haberse retirado con grúa o excavadora, lo más posible es que este sea declarado como siniestro total. Se prevé que haya una gran demanda de peritos una vez se hayan desbloqueado las calles afectadas. Declarar siniestro total un vehículo implica que se llevará al desguace, pero en algunos casos que el daño sea menor se podrá reparar en un taller. Los pasos a seguir estarán determinados por la compañía de seguros o con el Consorcio de Seguros para recibir la indemnización estipulada según el valor venal del coche. Esta siempre suele dejar a los dueños insatisfechos.