La ONCE vuelve a repartir la suerte en Mesa y López, 100.000 euros en cinco cupones La fortuna cayó en la calle República Dominicana (Mercadona) y en la calle Churruca, esquina Avenida Mesa y López (Farmacia) en la capital grancanaria

ONCE

El encargado de repartir la suerte ha sido Eduardo Martín, agente vendedor de la ONCE.

EP Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 13 de enero 2025, 12:38 Comenta Compartir

El Cupón de Fin de Semana de la ONCE ha repartido 100.000 euros repartido en cinco cupones de 20.000 euros cada uno en Las Palmas de Gran Canaria.

El encargado de repartir la suerte ha sido Eduardo Martín, agente vendedor de la ONCE desde septiembre de 1981, que en su punto de venta en la calle República Dominicana (Mercadona) y en la calle Churruca, esquina Avenida Mesa y López (Farmacia), en Las Palmas de Gran Canaria, ha vendido cinco cupones, según ha informado la ONCE en nota de prensa.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

Además reparte premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. Así como 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción.

También tiene premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros. Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 vendedores de la organización, si bien además se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.