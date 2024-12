Un club deportivo de Madrid gana de rebote medio Gordo riojano

Fernando Morales Domingo, 22 de diciembre 2024, 12:29 | Actualizado 13:34h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Sin vinculación con Logroño pero más unidos que nunca con el 72480, el número que participación a participación, hasta sumar 80.000, ha llevado de rebote medio Gordo riojano hasta el club madrileño DistritOlímpico, que cuenta con más de 900 federados pero sin un espacio propio en el que entrenar. Hoy, sin embargo, la calle es su pista. 2€ por participación que han cambiado la fría mañana de invierno para las familias de un club que lleva 42 años consiguiendo títulos desde esta zona humilde de Madrid. «Distritolimpico, una camiseta que nunca me quitaré», repiten las jugadoras de un club mayoritariamente femenino y que hoy han ganado 40.000 euros por participación.

Una lluvia de dinero que pilló de sorpresa a la gran mayoiría de agraciados, que fueron enterándose por los grupos de WhatsApp de que este domingo era su día de suerte. Aunque al principoi, reconocen, no pensaron en ser uno de los agrciados, sino que pensaban que se estaban felicitando por haber una sesión de fisioterapia, que el club aportaba por cada papeleta comprada. «Al principio pensábamos que nos íbamos al fisio, y míranos ahora, no nos lo podemos creer», cuenta una de las jóvenes que aunque reconoce que ella no compró la papeleta -lo hizo su madre- grita ahora por las dos.

Pero este domingo, el deporte lo dejaron de lado y el himno del club fue sustituido por el número que les ha hecho un poquito más felices. A coro, solos, con champán y muchas bufandas del club, fue lo más coreado de una mañana que a la mayoría les llegó la alegría en pijama. «Mi madre de repente se ha puesto a llorar, es una ayuda muy buena para nosotros», cuenta uno de los jugadores mientras que es el padre de una de las benjamines quien anima la fiesta en este patio de vecinos sorprendidos por la noticia.

«Esto nunca pasa, por lo que hoy rompo este bombo y ya habrá tiempo de buscarse otro para los partidos», cuenta entre lágrimas y una sonrisa que, asegura, nunca se imaginó hacer. Hoy, continúa, «toca tocar el bombo, mañana jugar», porque tienen claro quienes son: «Somos DistritOlimpico, nunca nos quitamos la camiseta», cantan y cantan las más jóvenes del equipo. Y entre risas, el vicepresidente bromea: Ahora tenemos más dinero, pero no vamos a comprar árbitros»

Aunque también hay tiempo para villancicos. Y como no podía faltar, David Bisbal y su 'Burrito sabanero' se han colado en la celebración, aunque con una nueva versión. «Con mi burrito sabanero voy camino de San Blas». Y es que sí, la suerte les ha llegado aunque aún no haya terminado la temporada de baloncesto.

