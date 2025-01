El Niño sonríe a La Atalaya con el segundo premio

Carmen Delia Aranda Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 6 de enero 2025, 13:25 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El segundo premio del sorteo del Niño de la Lotería celebrado este lunes, dotado con 75.000 euros al décimo, ha caído en La Atalaya, donde se vendieron dos boletos del número 06766.

«Mejor dos que uno, ojalá fueran cien», comenta Solange Rodríguez, contenta de que el Bazar Vinco del municipio de Santa Brígida haya sido tocado por la suerte una vez más.

La lotera está segura de que el número fue expedido por la máquina. «Ha sido puro azar. Si ves un número tan feíto, no lo compras», explicó la dependienta que siempre advierte a quienes piden un décimo despachado automáticamente de que, si no les gusta, se lo tienen que quedar igualmente porque no admite devolución.

No es la primera vez que el bazar, ubicado junto al restaurante Rincón El Vinco, reparte suerte. En 2014 vendió el segundo premio de la Lotería de Navidad y, ese mismo año, tocó en la administración un primer premio de La Primitiva.

Rodríguez, satisfecha con este regalo de Reyes, espera que el bazar tenga otra buena racha este año.

Además de a Santa Brígida, el segundo premio llegó a los municipios grancanarios de San Bartolomé de Tirajana y Telde. Tenerife también se llevó un pellizco del 06766, vendido en la famosa gasolinera de Granadilla de Abona, La Laguna y Los Realejos. También La Palma fue agraciada con el segundo premio, despachado en la administración número 2 de la capital palmera.