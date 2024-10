Una pareja de recién casados israelí celebra su baile nupcial en un búnker, bajo los misiles de Irán

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 2 de octubre 2024, 13:04 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Hay quien dice que el amor lo puede todo, que no existe fuerza mayor, ni siquiera la de la guerra, pese a su capacidad de destrucción. A una pareja israelí, cuya identidad no ha trascendido por el momento, los 181 misiles lanzados por Irán les pilló tras darse el 'sí quiero'. Pero el ataque no truncó la celebración de su amor.

La pareja se vio obligada a refugiarse en un búnker cercano a uno de los hoteles principales de Jerusalén, tal y como detalla el diario ABC. Allí, en un lugar estrecho y bajo tierra, continuaron con su festejo y dieron rienda suelta a su baile nupcial, dejando unas emotivas y sobrecogedoras imágenes. La música sonaba a través de un teléfono móvil de uno de los invitados.

El vídeo del momento ha circulado de forma masiva en redes sociales, pues es el reflejo de que la vida sigue, a pesar de lo que ocurra alrededor, incluso algo tan crudo como un conflicto bélico.

El escritor Saul Sadka compartió el baile de esta pareja en su perfil de X (antes Twitter), con el siguiente texto: «Irán no pudo detener la alegría en esta boda de Jerusalén ni por un momento». La grabación ya cosecha más de dos millones de reproducciones.

La respuesta de Israel, por su parte, no se ha hecho esperar, y ha enviado cientos de blindados, tanques y excavadoras para intensificar su combate en Irán. Tanto es así que ha instado a la población, a los civiles que son quienes sufren verdaderamente los efectos de la guerra, a evacuar sus casas. Paralelamente, en Gaza, Palestina, al menos 60 personas habrían muerto por los ataques israelíes ejecutados esta misma mañana.

Temas

Twitter

Irán

Israel

Jerusalen

Guerra